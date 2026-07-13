El ministre d'Exteriors de França s'afegeix a les crítiques contra Rajoy

MADRID 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de França, Jean-Noël Barrot, s'ha adherit aquest dilluns a les crítiques de l'executiu francès contra l'expresident espanyol Mariano Rajoy per l'article en el qual va dir que la selecció francesa de futbol té "un nivell altíssim, això sí, sense francesos", unes declaracions que ha atribuït a "l'estupidesa i el racisme".
"Aquestes declaracions són patètiques. D'una vegada per sempre, França no té color de pell. Qualsevol afirmació en sentit contrari és fruit de l'estupidesa, del racisme o d'una combinació de tots dos", ha afirmat el titular d'Exteriors francès en unes declaracions a la televisió BFMTV sobre la polseguera que ha aixecat l'exmandatari espanyol.
Barrot ha defensat que el combinat de futbol francès representa "el millor rostre" del país. "M'alegra que aquest equip projecti al món una imatge tan bella del nostre país. També celebro veure tots el francesos i franceses, sigui quin sigui el seu origen, el color de pell, el lloc on visquin o l'edat, units darrere aquest equip que els fa somiar", ha indicat.
Respecte a la reacció del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que va qualificar les paraules de Rajoy com "declaracions xenòfobes", Barrot ha indicat que "va respondre molt bé", si bé ha incidit que "la millor resposta" la donaran els futbolistes de la selecció francesa "quan aconsegueixin la victòria" en el partit de semifinals del Mundial, que se celebra dimarts a la ciutat nord-americana de Dallas.