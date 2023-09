El ministre d'Exteriors d'Armènia condemna la "reiterada agressió" per part de l'Azerbaidjan

MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors d'Armènia, Ararat Mirzoyan, ha aprofitat el seu discurs durant l'Assemblea General de l'ONU per condemnar la "reiterada agressió" per part de l'Azerbaidjan al seu país i demanar a la comunitat internacional solucions a aquest conflicte.

"La reiterada agressió de l'Azerbaidjan contra el territori sobirà de la República d'Armènia i atacs militars contra el poble Nagorno-Karabaj pertorba significativament la pau i l'estabilitat a la nostra regió, viola massivament els drets humans i el dret humanitari i representa una amenaça existencial per als armenis" ha començat explicant Mirzoyan.

Davant aquests atacs ha relatat que el seu govern "té la convicció i l'aspiració sincera d'establir la pau i l'estabilitat" a la regió, però que "malauradament, no tenim un soci per a la pau, sinó un país que declara obertament que 'el poder té el dret' i utilitza constantment força per pertorbar el procés de pau".

"El missatge --de l'Azerbaidjan-- és clar: tu pots parlar de pau i nosaltres podem anar a la guerra i tu no seràs capaç de canviar res" ha denunciat el representant, que ha recordat que "aquesta atroç ofensiva a gran escala" ja s'ha cobrat més de 200 de vides, incloses dones i nens, i la destinació d'altres centenars de persones és incert.

EL MINISTRE DEMANA MESURES CONCRETES PER ACABAR AMB EL CONFLICTE

Per aquesta raó ha demanat que es prenguin mesures concretes per acabar amb el conflicte: "La cronologia d'esdeveniments veritablement devastadors a la nostra regió demostra que els problemes no es poden abordar simplement amb declaracions i crides genèriques".

Entre les seves sol·licituds, hi ha la de l'enviament d'una missió interinstitucional d'avaluació de necessitats i d'investigació de l'ONU a la regió, ja que no han aconseguit acudir al rescat de persones "durant els últims 9 mesos. 285 dies".

Arran d'això, ha denunciat "l'ús de la fam com a mètode de guerra, privant la gent dels seus mitjans de subsistència, obstruint i denegant l'accés humanitari de les agències de l'ONU i obstaculitzant al CICR activitats humanitàries, la qual cosa constitueixen senyals primerencs d'alerta d'un crim atroç."

Per donar suport als seus arguments ha recordat que el Secretari General per la Prevenció del Genocidi ja ha caracteritzat la situació com a "risc de genocidi".

"Tenim l'esperança que la comunitat internacional, concretament l'ONU, demostri una ferma voluntat política per condemnar la represa de les hostilitats i els atacs contra assentaments civils i infraestructures i exigir el ple compliment de les obligacions derivades de l'acord internacional de drets humans, inclosos els relacionats amb la protecció dels civils, en particular dones i nens, i de la infraestructura civil crítica", ha explicat.

"L'AZERBAIDJAN TÉ UNA AGENDA OCULTA"

Segons el ministre, "la política de neteja ètnica contra Nagorno-Karabaj és només una part d'un panorama més ampli. En aquest sentit veiem clarament la intenció d'involucrar la República d'Armènia en accions militars mitjançant el creixement de les hostilitats cap als nostres territoris sobirans".

"L'Azerbaidjan té una agenda oculta a l'hora de desbloquejar el transport regional i les comunicacions econòmiques. Com a país sense litoral, Armènia té un interès vital en l'aplicació de l'acord sobre el desbloqueig de totes les comunicacions regionals sobre la base de la sobirania, la jurisdicció nacional, la igualtat i la reciprocitat" ha explicat.

Ha criticat el corredor humanitari que vol crear l'Azerbaidjan, en considerar que és una estratègia per "soscavar la sobirania" territorial d'Armènia, ja que creuaria el seu país, però no en tindrien cap control. "Això és inacceptable per nosaltres i hauria de ser inacceptable per la comunitat internacional"