El ministre de Defensa israelià ordena a l'exèrcit que "actuï" perquè la Flotilla no arribi a Gaza

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, ha "ordenat" a les forces armades israelianes que "actuïn" perquè el vaixell 'Madleen' de la denominada Coalició de la Flotilla de la Llibertat no pugui arribar a la Franja de Gaza, el seu objectiu en el viatge que ha emprès per trencar el bloqueig sobre l'enclavament per entregar ajuda humanitària.

"He ordenat a les forces de defensa d'Israel que actuïn perquè la flotilla del 'Madleen' no arribi a Gaza" prenent per a això "les mesures necessàries", ha afirmat Katz a X.

Katz esmenta en particular l'activista Greta Thunberg, que viatja en el vaixell. "Els dic clarament a l'antisemita de Greta i als seus amics portaveus de la propaganda de Hamas: hauríeu de fer mitja volta perquè no arribareu a Gaza", ha subratllat.

El ministre adverteix que "Israel actuarà contra qualsevol intent de trencar el bloqueig o ajudar a organitzacions terroristes, al mar, l'aire i la terra", conclou Katz.

La Flotilla de la Llibertat, que reivindica la importància del dret internacional a través de la desobediència civil i l'acció no violenta, ha dut a terme nombrosos intents d'entregar subministraments a la població de Gaza des que Israel va imposar un bloqueig marítim a l'enclavament l'any 2007.

L'últim intent és el del 'Madleen', que es troba ja davant de les costes egípcies després de sortir fa una setmana de Catània, a Sicília. Al vaixell viatgen, entre d'altres, Thunberg i l'actor Liam Cunningham ('Joc de trons') així com l'activista espanyol Sergio Toribio, que va reivindicar aquest cap de setmana en entrevista a Europa Press la legalitat de la maniobra.

"Les forces d'Israel no ens poden detenir, no tenen dret sobre nosaltres, i menys en aigües palestines en les quals no tenen més que un exèrcit invasor", va manifestar l'activista.