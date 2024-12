El ministre de Defensa en funcions sud-coreà nega que s'estigui preparant una segona llei marcial

MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa en funcions de Corea del Sud, Kim Seon-Ho, ha negat aquest divendres que les autoritats del país decretin pròximament una segona llei marcial davant d'una sèrie d'especulacions sobre "sospitosos" actes de l'exèrcit i ha assegurat que, en cas contrari, les Forces Armades no ho acatarien.

"Les acusacions d'un segon escenari de llei marcial plantejades per algunes persones aquest matí són completament falses", ha declarat en una sessió informativa d'emergència recollida per l'agència de notícies estatal Yonhap.

Kim ha assegurat a més que, de produir-se el contrari, el Ministeri de Defensa i l'exèrcit no obeirien. "Fins i tot si hi ha una demanda per a l'emissió de la llei marcial (per segona vegada), el Ministeri de Defensa Nacional i l'Estat Major Conjunt mai l'acceptaran", ha declarat.

El ministre ha aprofitat per demanar disculpes per la preocupació causada arran del decret de la llei marcial el dimarts i ha promès cooperar estretament amb la Fiscalia en les investigacions sobre aquest assumpte.

Les forces de seguretat de Corea del Sud han obert aquest dijous una investigació contra el president del país, Yoon Suk-yeol, per suposada traïció en declarar la llei marcial.

A més, la Fiscalia i l'Oficina d'Investigació d'Anticorrupció han rebut sol·licituds per obrir els procediments legals pertinents contra Yoon per actes de traïció, per la qual cosa estan estudiant la possibilitat de fer les seves pròpies investigacions i traslladar qualsevol indici a la policia.

Cal recordar que el Ministeri Públic ja ha adoptat mesures contra l'exministre de Defensa, al qual ha prohibit abandonar de moment el país després que aquest va presentar la seva dimissió i va assumir la responsabilitat de la crisi deslligada arran de la declaració de la llei marcial, raó per la qual Kim Seon-Ho, anterior viceministre de la cartera, ha ocupat el càrrec del seu predecessor.