El ministre de Defensa francès truca al seu homòleg rus i l'insta a deixar d'"instrumentalitzar" l'atemptat a Moscou

Rússia "pren nota" de la disposició a dialogar sobre Ucraïna, un fet que França no esmenta en el seu comunicat

MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa de França, Sébastien Lecornu, ha mantingut aquest dimecres una conversa telefònica amb el seu homòleg rus, Sergei Shoigu, en la qual ha expressat les seves condolences per l'atemptat islamista de finals de març a Moscou, encara que ha instat a Moscou a deixar d'"instrumentalitzar" el succés.

"El ministre va recordar la nostra enèrgica condemna i la solidaritat de França amb les víctimes i les seves famílies", resa un comunicat del Ministeri de Defensa gal en el qual, a més, aprofita per recalcar que París no compta amb cap tipus d'informació que pugui relacionar a Kíiv amb l'atemptat.

Així doncs, la cartera de Defensa francesa ha assenyalat que el ministre ha demanat a Shoigu que Rússia "posi fi a tota la instrumentalització" d'un atemptat que es va cobrar la vida de més de 140 persones i que va ser reconegut per Estat Islàmic Província de Khorasan, encara que Moscou insisteixi en vincular-lo amb Kíiv.

Lecornu ha traslladat al seu parell rus el compromís de França en la lluita contra el terrorisme, així com la predisposició de París a "intensificar els intercanvis amb la finalitat de lluitar el més eficaçment possible contra aquesta amenaça".

Shoigu, per la seva banda, ha mostrat el seu desig que no es trobin rastres de la intel·ligència francesa tal com l'han trobat de la part ucraïnesa durant la investigació que s'està duent a terme.

"El règim de Kíiv no fa res sense l'aprovació dels serveis occidentals. Esperem que en aquest cas els serveis especials francesos no estiguin darrere d'això", ha assegurat, segons un comunicat publicat al canal de Telegram del Ministeri de Defensa.

Més enllà de l'atemptat a Moscou, Lecornu ha aprofitat l'ocasió per, un cop més, "condemnar sense reserves" la invasió russa d'Ucraïna, iniciada a finals de febrer del 2022 per ordre del president de Rússia, Vladimir Putin.

"França continuarà donant suport a Ucraïna durant el temps i la intensitat que sigui necessari en la seva lluita per la llibertat i la sobirania, per retornar la pau i la seguretat al continent europeu", rebla l'escrit del Ministeri de Defensa gal.

Shoigu ha indicat que l'enviament de tropes franceses a Ucraïna "crearà problemes per a la mateixa França", en referència a les declaracions del president del país, Emmanuel Macron, sobre la possibilitat d'enviar militars al terreny.

Finalment, el Ministeri de Defensa rus ha pres nota de la "disposició al diàleg sobre Ucraïna", asseverant que unes negociacions sense Moscou "no tenen sentit". França, per la seva banda, no ha fet referència a aquesta disposició al diàleg en el seu comunicat.