El ministre de Defensa d'Israel preveu "decisions difícils" sobre l'alliberament d'ostatges

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS

El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha indicat aquest dimarts que preveu "decisions difícils" en relació amb la possibilitat d'arribar a un acord que faciliti l'alliberament dels 240 ostatges que continuen en mans del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) - arran dels atacs del passat 7 d'octubre contra sòl israelià.

Després de reunir-se amb diversos alts càrrecs de l'exèrcit a la base de la Divisió Gaza al sud del país, Gallant ha assenyalat que el Govern d'Israel "avança pas a pas cap a la completa derrota de Hamas", la qual cosa també els situa "prop de portar a casa els ostatges".

"Crec que hem de prendre decisions difícils i importants durant els pròxims dies", ha recalcat abans d'incidir que "no hi ha hagut ni un sol moment dels 45 dies de campanya militar en què no hagi pensant en els ostatges".

Està previst que el gabinet es reuneixi aquesta tarda per abordar la qüestió poc després que el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha assegurat que l'acord de treva amb Israel "és a prop". A més a més, Izzat al-Rishq, un dels alts càrrecs de Hamas, també ha confirmat l'avançat estat de les negociacions i ha afegit que els detalls de l'acord els anunciaran Qatar i Egipte.