Gallant lamenta la decisió britànica de suspendre 30 permisos de venda d'armes

El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha lamentat aquest dilluns la decisió del Govern del Regne Unit de paralitzar 30 dels 350 permisos d'exportació d'armes que actualment existeixen per a Israel, en entendre que hi ha un "clar risc" que els equips siguin utilitzats per perpetrar "violacions greus del dret internacional humanitari".

"Profundament descoratjat en assabentar-me de les sancions imposades pel Govern del Regne Unit a les llicències d'exportació per a la defensa d'Israel. Això arriba en un moment en què lluitem una guerra en set fronts diferents, una guerra que va ser llançada per una organització terrorista salvatge, sense cap provocació", ha publicat Gallant en el seu compte d'X.

En aquest sentit, ha destacat que la decisió ha arribat en un moment en el qual ploren l'"execució a sang freda" de sis ostatges dins els túnels a la Franja de Gaza i mentre "lluiten" per rescatar els 101 segrestats restants.

"Estic al costat de les nostres tropes i organismes de seguretat que treballen amb immens valor, professionalitat i valors morals. Continuem compromesos amb la defensa de l'Estat d'Israel i del seu poble", ha afegit.

El ministre d'Exteriors britànic, David Lammy, ha anunciat la mesura al·legant que "no és un embargament d'armes" en represàlia per l'ofensiva militar a la Franja de Gaza, però ha assenyalat que en aquests conflictes Londres té l'"obligació legal" de revisar cas per cas.