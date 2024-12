El ministre de Defensa de Corea del Sud presenta la dimissió i demana perdó per la llei marcial

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa sud-coreà, Kim Yong-hyun, ha presentat aquest dimecres la dimissió arran de la polèmica decisió del president del país, Yoon Suk-yeol, d'aprovar la llei marcial que posteriorment va revocar el Parlament, i ha dit que n'accepta "tota la responsabilitat".

"Com a ministre de Defensa, em sento responsable i demano perdó per la confusió i la preocupació provocada a la població en relació amb la llei marcial", ha dit Kim, que ha presentat una carta de renúncia a Yoon, segons ha recollit l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

Va ser Kim qui va suggerir en primer lloc al president del país declarar la llei marcial, una mesura que s'ha tornat en contra del mandatari i que ha portat l'oposició a presentar una moció per destituir-lo.

"Els militars que van complir amb el seu deure en relació amb la llei marcial seguien les ordres del Ministeri", ha apuntat abans d'aclarir que la llei s'ha aixecat i que, per tant, "la gent està tornant a la normalitat". "El Ministeri es pren molt seriosament aquesta situació i farà tot el que pugui per a l'estabilitat i per garantir que no hi hagi problemes en les operacions de defensa", ha dit.

Yoon va anunciar la llei marcial en un inesperat discurs a la nació en què va acusar l'oposició de simpatitzar amb Corea del Nord després que tirés endavant al Parlament --on els opositors tenen majoria-- una mesura pressupostària i mocions de destitució contra diversos alts càrrecs.