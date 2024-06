La ministra de Seguretat de l'Argentina diu que Sánchez "ha perdut Europa" després d'"insultar" al Govern argentí

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra de Seguretat de l'Argentina, Patricia Bullrich, s'ha dirigit al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, per dir-li que "ha perdut Europa" després de "insultar" al Govern argentí, després que el PSOE rebés 20 escons en les eleccions al Parlament Europeu celebrades aquest diumenge, un resultat que l'ha fet quedar com a segona força després del PP a una distància de dos eurodiputats i quatre punts percentuals.

"Sánchez, vas insultar al nostre Govern i has perdut Europa...", ha publicat Bullrich al seu compte de la xarxa social X poc després que el propi president argentí, Javier Milei, celebrés "tremend avanç de les noves dretes" en els comicis.

Així, Milei ha assenyalat que "arriben grans notícies des del Vell Continent" i que "les noves dretes han arrasat en les eleccions europees" per posar "fre a tots aquells que empenyen l'Agenda 2030, una agenda inhumana dissenyada per buròcrates, per al benefici dels buròcrates".

Els primers resultats oficials publicats per l'Eurocambra donen la victòria al Partit Popular Europeu (PPE) amb 184 escons, seguit de Socialistes i Demòcrates (S&D) amb 139 i Liberals (Renew), amb 80 (que ha perdut 19 seients). De confirmar-se aquestes dades escrutades, populars, socialistes i liberals sumaran 403 escons dels 720 en joc. Els Verds també han sofert una important caiguda, en quedar-se amb 52 escons des dels 71 amb els quals comptaven en la legislatura sortint.

El repunt de la ultradreta assegura a les forces radicals i populistes almenys 131 escons de la suma dels Conservadors i Reformistes (73) i Identitat i Democràcia (58), grups que ara lideren els Germans d'Itàlia de Geòrgia Meloni i Agrupació Nacional de Marine Le Pen, respectivament.

A això se sumen veus d'altres partits que ara com ara figuren com a No Inscrits perquè van ser expulsats dels seus grups naturals en la passada legislatura, com són els 10 escons de Fidesz (partit de Viktor Orbán suspès del PPE), els 15 d'Alternativa per a Alemanya (expulsat d'ID) o els 3 des Se Acabó la Fiesta.