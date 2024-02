El Ministeri de Sanitat de Gaza eleva a més de 27.500 els morts pels atacs d'Israel

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza ha registrat més de 27.500 morts des de l'inici de l'ofensiva militar d'Israel a l'enclavament palestí, després que en les últimes 24 hores el recompte s'ha actualitzat amb 107 noves víctimes.

El Ministeri, vinculat al grup islamista Hamas, ha confirmat fins aquest dimarts 27.585 morts i 66.978 ferits, si bé assumeix que es tracta de dades provisionals perquè encara hi hauria víctimes sota la runa i hi continua havent zones inaccessibles per als serveis de rescat.

Israel va iniciar les operacions a Gaza en represàlia als atemptats de Hamas del 7 d'octubre, que van deixar uns 1.200 morts en territori israelià. Com a resultat d'aquesta ofensiva, més d'1,7 milions de palestins s'han vist obligats a desplaçar-se, la majoria per refugiar-se a la part sud del territori, on ara es concentren precisament les operacions militars.