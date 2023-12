El Ministeri de Sanitat de Gaza eleva a més de 20.400 els morts des de l'inici de l'ofensiva israeliana

MADRID, 24 des. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza, vinculat al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha elevat aquest diumenge a més de 20.400 el balanç provisional de morts per l'ofensiva llançada al territori per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) fa més de dos mesos i mig.

En concret, les autoritats gazianes tenen constància de 20.424 morts i 54.036 ferits, si bé estimen que el nombre real de víctimes és més elevat perquè hi ha zones inaccessibles i hi pot haver persones sota els enderrocs. En les últimes 24 hores, han confirmat 166 morts més.

L'ofensiva militar, iniciada com a represàlia als atemptats de Hamas que van deixar 1.200 morts en sòl israelià, ha provocat, a més, el desplaçament massiu de la població de Gaza. Més d'1,9 milions de persones han hagut d'abandonar casa seva i l'ONU ha arribat a advertir de la possible declaració de fam si no cessen els atacs i l'ajuda entra de manera fluïda a la Franja.

L'alt comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR), Filippo Grandi, ha assenyalat aquest diumenge que un alto el foc humanitari és "l'única sortida" per facilitar l'entrada d'ajuda i evitar més morts, a banda de perquè els ostatges en mans de Hamas puguin ser alliberats. "La guerra desafia la lògica i la humanitat i anticipa un futur amb més odi i menys pau", ha lamentat en el seu compte de la xarxa social X.