Un militar israelià mort i almenys dos més ferits en combat al nord de la Franja de Gaza

MADRID 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat aquest dijous la mort d'un dels seus soldats en uns combats al nord de la Franja de Gaza que s'han saldat amb almenys dos militars més "greument ferits".

"Avui a primera hora, el conductor d'un tanc del 79è batalló de la brigada HaMachatch ha mort en batalla al nord de la Franja de Gaza", ha informat l'exèrcit israelià a X.

La família ja ha estat notificada de la defunció del militar, mort en un incident en el qual a més a més han resultat "greument ferits" un reservista del 79è batalló i un oficial del cos d'elit d'enginyeria de combat Yahalom.

Per la seva banda, el diari 'The Times of Israel' ha assenyalat que un tercer soldat, que exerceix com a reservista del 8239è batalló de la Brigada Nord, Divisió Gaza, ha patit lesions moderades.

Els ferits van ser traslladats a un centre hospitalari per rebre tractament mèdic i ja se n'ha informat les seves famílies, conclou el comunicat militar.