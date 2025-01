El militar israelià investigat a Brasil per crims de guerra abandona el país

MADRID 5 gen. (EUROPA PRESS) -

El militar israelià investigat per la justícia brasilera per la presumpta comissió de crims de guerra a Gaza ha abandonat el país sud-americà, segons han confirmat fonts pròximes a la radiotelevisió pública israeliana.

Un tribunal federal brasiler va emetre una ordre d'investigació urgent contra aquest militar, en aquest moment de vacances al país, per participar en la demolició amb explosius d'un bloc residencial a la Franja de Gaza, durant una situació de combat, al novembre del 2024.

El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha confirmat que ha participat en l'evacuació del militar. El ministre d'Exteriors, Gideon Saar, va ordenar a la Secció Consular de l'Ambaixada israeliana a Brasil que es posés en contacte amb el militar i la seva família i el "van acompanyar fins a la seva sortida ràpida i segura de Brasil".

"El Ministeri d'Afers Exteriors vol alerta els militars sobre la publicació a xarxes socials de dades sobre la seva activitat militar que podrien aprofitar elements antiisraelians per iniciar procediments legals fútils contra ells", ha argumentat.

La denúncia contra ell va ser presentada per l'organització palestina Hind Rayab, especialitzada a rastrejar les xarxes socials dels soldats de les FDI de viatge pel món, i inclou enregistraments de vídeo, dades de geolocalització i fotografies que mostren l'acusat col·locant explosius i participant en la destrucció "de barris sencers" que demostrarien la implicació directa de l'investigat.

El líder de l'oposició, Yair Lapid, ha criticat durament el govern per aquest incident, que demostra en la seva opinió el desplomi de la imatge pública de l'exèrcit israelià anés de les fronteres del país.

"El fet que un reservista israelià hagi fugit de Brasil en plena nit per evitar ser arrestat per lluitar a Gaza és un enorme fracàs polític d'un govern irresponsable que simplement no sap com treballar", ha manifestat el cap de l'oposició i ex-primer ministre en unes declaracions recollides pel 'Times of Israel'.

"No pot ser que els soldats de les FDI, tant els del servei regular com els reservistes, tinguin por de viatjar a l'estranger per por de ser arrestats", ha lamentat.