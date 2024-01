Milícies iraquianes proiranianes ataquen tres bases dels EUA a l'Iraq i Síria

MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La milícia iraquiana proiraniana Resistència Islàmica de l'Iraq ha anunciat aquest diumenge que ha escomès tres atacs contra bases nord-americanes a Síria i a l'Iraq pel suport de Washington a Israel en l'ofensiva contra la Franja de Gaza i sense que s'hagin notificat danys.

El grup armat ha assegurat que ha fet servir drons i míssils contra les bases de Kharab al-Jir, a la província siriana de Hasaka (nord-est), contra la base del camp petrolífer de Koniko, a la província siriana de Deir ez-Zor (nord-est), i contra l'Aeroport d'Irbil (Kurdistan iraquià, nord), on hi ha una base de la coalició internacional contra Estat Islàmic liderada pels EUA, segons un comunicat compartit pel portal Shafaq.

Segons han confirmat fonts de seguretat en l'esmentat portal, un dels vehicles que ha participat en els atacs ha estat confiscat a Umm el-Marra, a la governació de Nínive.

Per la seva banda, l'Observatori Sirià per als Drets Humans ha confirmat el llançament de míssils contra posicions nord-americanes en territori sirià; a Koniko, tres míssils han afectat tant l'interior de la base com zones residencials de la rodalia.

L'organisme, amb seu a Londres però informant al país àrab, també ha comunicat el llançament de cinc míssils contra el camp petrolífer d'Al-Omar. Des del passat 19 d'octubre, l'Observatori ha registrat fins a 93 atacs d'aquestes milícies contra posicions dels EUA a Síria.