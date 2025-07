Milers de taiwanesos acudeixen a les urnes per votar la destitució de més de vint legisladors pròxims a la Xina

MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Més de 6,7 milions de taiwanesos han acudit aquest dissabte a les urnes per votar la possible destitució de 24 legisladors del Partit Nacionalista xinès, els quals acusen de ser favorables a Pequín, en el marc d'una legislatura en la qual l'oficialisme es troba en minoria malgrat la seva victòria en les eleccions presidencials.

El governant Partit Progressista Democràtic (PPD) roman en minoria des que el Partit Nacionalista xinès, conegut com a Kuomintang (KMT), aconseguís 52 escons en el Yuan Legislatiu després de les eleccions celebrades el gener del 2024.

Des de llavors, els legisladors del Kuomintang han aprovat diversos projectes de llei per retallar pressupost en defensa, limitar les activitats del Tribunal Constitucional o redistribuir part del pressupost nacional als governs locals, majoritàriament controlats per l'oposició.

Diversos moviments civils emparats pel PPD del president Lai Ching Et --que va guanyar les eleccions presidencials i el partit de les quals compta amb 51 escons--, han impulsat aquest procés de destitució que potencialment posaria fi al control opositor del poder legislatiu, segons ha recollit el 'Taipei Times'.

En concret, els electors hauran de decidir si defensen o no un total de 24 legisladors en una jornada en la qual els residents de Hsinchu també votaran per decidir si la seva alcaldessa suspesa, Ann Kao --acusada per una trama de corrupció-- serà destituïda. Una segona votació està prevista per al pròxim 23 d'agost contra uns altres set legisladors acusats de ser pròxims a Pequín.

Els vincles entre la Xina i Taiwan es van trencar el 1949 després que les forces del partit nacionalista Kuomintang patissin una derrota en la guerra civil contra el Partit Comunista i es traslladessin a l'arxipèlag. Les relacions es van restablir només a escala empresarial i informal a finals de la dècada dels vuitanta.