Milers de persones visiten la tomba del papa Francesc en les primeres hores d'obertura al públic

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

La basílica de Santa Maria Major a Roma ha obert aquest diumenge les portes a les 7.00 per permetre als fidels visitar la tomba del papa Francesc un dia després del seu funeral.

En les primeres hores milers de fidels s'hi han acostat per donar l'últim adeu al papa Francesc, que va morir aquest dilluns 21 d'abril, i han d'esperar de mitjana al voltant d'una hora per accedir a l'interior de la basílica.

De fet, l'accés a la basílica s'ha bloquejat temporalment cap a les 10.30 perquè, tal com assenyala 'La Stampa', "massa" gent ha omplert l'espai i s'ha demanat als que ja havien visitat el lloc que es retiressin ràpidament perquè "hi ha milers de persones fent cua fora per entrar".

La tomba del papa Francesc, situada al costat de la d'Honori III, ha estat fabricada amb marbre de la regió italiana de la Ligúria i porta la inscripció 'Franciscus', a més de la reproducció de la seva creu pectoral del pontífex i sobre la làpida de marbre descansa una rosa blanca, símbol del seu vincle amb Teresa de Lisieux.

La senzilla tomba es troba al nínxol de la nau lateral entre la capella Paulina (capella de la Salus Populi Romani) i la capella Sforza de la basílica liberiana, prop de l'altar de sant Francesc.

A la tarda, a les 16.00, tindrà lloc la visita dels cardenals que faran una peregrinació després de passar per la Porta Santa. L'última entrada a la basílica es permetrà a les 18.30.

El papa Francesc ha estat inhumat a la basílica Santa Maria Major i no al Vaticà, tal com era la seva voluntat, i les seves restes se sumen així als set papes que també estan enterrats aquí.

Sobre els motius pels quals volia ser enterrat en aquesta basílica mariana, una de les quatre basíliques majors de Roma, el pontífex va explicar que és per la seva "gran devoció". "Sí, perquè és la meva gran devoció, la meva gran devoció. I abans, ja quan venia, sempre anava aquí el diumenge al matí que estava a Roma, me n'anava una estona allà. Hi ha un lligam molt gran", va destacar.

Aquest passat dissabte el pontífex va arribar al temple al voltant de les 13.00 després de la missa exequial celebrada al Vaticà.