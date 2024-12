Milers de persones surten al carrer a Corea del Sud per exigir la dimissió del president

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -

Milers de persones han sortit al carrer aquest dimecres a Corea del Sud per exigir la dimissió del president del país, Yoon Suk-yeol, l'endemà que declarés la llei marcial per fer front a una oposició a la qual ha atribuït una posició "afí a Corea del Nord", una mesura que va ser revertida hores després pel Parlament però que ha aixecat polseguera i ha generat confusió entre la població.

A la capital del país, Seül, els presents han protagonitzat una concentració cap a les 18.00 (hora local) i han iniciat posteriorment una marxa des de la plaça Gwanghwamun, on han demanat la sortida de Yoon i els alts càrrecs de la seva administració.

Els principals sindicats del país, que prèviament havien anunciat una vaga general indefinida, també han participat en les protestes i s'han reunit a Jongno Gu, una concorreguda zona on hi ha els principals monuments de la capital. Segons els convocants, hi han participat unes 10.000 persones, xifra que la policia situa al voltant dels 2.000.

Els manifestants han cantat proclames a favor de la dimissió de Yoon i han recalcat que és el poble qui "ha guanyat". "Compleix amb la sobirania del poble", han destacat, segons informacions recollides per l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

Han Sang-hee, de l'organització Solidaritat Popular per la Democràcia Participativa, ha acusat el president d'actuar amb malícia i ha assenyalat que "la llei marcial ja va arruïnar la història del país en el passat".

Yoon va anunciar la llei marcial en un inesperat discurs a la nació en el qual va acusar l'oposició de simpatitzar amb Corea del Nord després que els opositors --que tenen majoria al Parlament-- tiressin endavant una mesura pressupostària i mocions contra diversos alts càrrecs.