Milers de persones surten als carrers al Regne Unit per manifestar-se contra les protestes antiimmigració

MADRID, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Milers de persones han sortit aquest dimecres als carrers del Regne Unit per manifestar-se contra l'onada de violentes protestes ultradretanes i antiimmigració sorgides després de l'assassinat a punyalades de tres menors per part d'un adolescent d'origen gal·lès i ascendència ruandesa, encara que a les xarxes socials van començar a circular informacions falses sobre la condició de sol·licitant d'asil i musulmà de l'atacant.

Aquesta nova jornada de manifestacions i contramanifestacions, vigilada per més de 6.000 agents de Policia, han transcorregut de forma pacífica excepte algun incident aïllat, que s'ha saldat amb algunes detencions, i han tingut lloc després d'una setmana de protestes contra la migració, saqueig de comerços i atacs contra mesquites i allotjaments per a sol·licitants d'asil que han deixat més de 400 detinguts.

Els participants en les contramanifestacions, que aquest dimecres han estat majoria, han realitzat càntics en suport als migrants tals com "els refugiats són benvinguts aquí" o "racistes fora dels nostres carrers", segons la cadena de televisió britànica BBC.

La principals protestes proimmigració han tingut lloc a Liverpool, Londres, Bristol, Brighton, Newscastle i Southampton, on en alguns casos han arribat a trobar-se amb petits grups ultradretans, sense arribar a majors.

Per la seva banda, la viceprimera ministra, Angela Rayner, ha expressat que "sortir al carrer, llançar projectils contra la Policia i atacar hotels com aquest --de sol·licitants d'asil-- no és una queixa legítima".

L'onada de disturbis s'ha saldat a més amb més de 140 persones acusades i tres sentenciades a presó pel seu paper en accions violentes a Southport i Liverpool, la qual cosa ha portat a les autoritats a plantejar-se si aquestes mesures han tingut algun impacte en les escenes majoritàriament pacífiques d'aquesta jornada.