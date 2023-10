Milers de persones surten als carrers a Pròxim Orient contra Israel

Manifestants al Líban intenten cremar l'Ambaixada d'EUA a Beirut i assaltar un edifici de l'ONU

L'Ambaixada d'Israel a Jordània també ha estat objectiu d'un intent d'assalt

MADRID, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

Milers de manifestants han sortit als carrers a Pròxim Orient i el nord d'Àfrica, així com en altres països, per protestar contra el bombardeig de l'Exèrcit d'Israel contra l'hospital d'Al Ahli, a la Franja de Gaza, i que ha deixat almenys 500 morts, segons les autoritats gazianes.

Durant aquestes concentracions s'han pogut observar símbols i banderes palestines i escoltar consignes contra Israel, a més de cremar banderes del país.

Al Líban, les protestes han tingut lloc tant a la capital, Beirut, com a altres regions, on s'ha marxat contra l'Ambaixada dels Estats Units, contra la seu de la Comissió Econòmica i Social per a l'Àsia Occidental de l'ONU (ESCWA, per les seves sigles en anglès) i contra l'Ambaixada francesa.

De fet, els manifestants han calat foc a l'Ambaixada estatunidenca, que ja està controlat, i han intentat assaltar l'edifici de l'ESCWA; a més, han llançat pedres contra la seu diplomàtica de França, segons ha recollit la cadena libanesa LBC.

D'altra banda, els assistents a les protestes a Jordània han intentat assaltar l'Ambaixada d'Israel al país, i la Policia ha fet servir gas lacrimogen per dispersar-los, ha publicat el diari 'The Independent'.

Les protestes també han tingut lloc a països com l'Iran, l'Iraq, Turquia, el Marroc, Síria, Qatar o Tunísia, així com a diferents ciutats europees i dels Estats Units.