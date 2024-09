Milers de persones protesten a l'estat mexicà de Chiapas contra l'augment de la violència

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

Milers de persones han sortit al carrer a l'estat mexicà de Chiapas per manifestar-se contra l'augment de la violència, que s'ha tornat insostenible a municipis com Ocosingo, Chicomuselo i Frontera Comalapa.

L'organització, que ha indicat que unes 10.000 persones de diversos sectors de la societat mexicana s'han unit a les protestes, ha instat el Govern mexicà a aturar la creixent onada de violència, atribuïda al narcotràfic a la regió.

Els manifestants han posat l'accent en la importància d'acabar amb el 'modus operandi' d'algunes de les bandes criminals que actuen a la zona i que inclouen segrestos, assassinats, reclutament de menors i desplaçament forçós.

La marxa ha començat a la Central de Proveïments de Tuxtla Gutiérrez i s'hi han mobilitzat defensors dels Drets Humans, professors, conductors i membres de l'Església, a més de membres de les comunitats maies tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles i zoques, que han portat banderes blanques com a símbol de pau i pancartes amb missatges com "Pau per Chiapas" i "La pau és un crit que mereix ser escoltat!".

La manifestació suposa una clara crida per part de la població perquè les autoritats prenguin les mesures necessàries que portin a un descens de la violència i els enfrontaments entre càrtels de droga, una situació que posa en perill els ciutadans.