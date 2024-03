Milers de persones protesten un dissabte més a Israel contra el Govern i exigeixen l'alliberament d'ostatges

MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -

Milers de persones han tornat a sortir aquest dissabte als carrers de diverses ciutats israelianes per protestar contra les accions del Govern del primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, i també per exigir l'alliberament dels ostatges que continuen retinguts després de la represa del conflicte armat entre Israel i Hamas el passat 7 d'octubre.

Una de les principals manifestacions ha tingut lloc al centre de Tel-Aviv, on s'han reunit familiars d'ostatges i víctimes de la violència de Hamas, i en la qual també ha participat una jove que va ser alliberada al novembre.

En finalitzar la manifestació, centenars de manifestants han sobrepassat el cordó policial i han bloquejat algunes carreteres, com l'autopista Ayalon abans de ser dispersats per la policia, que ha intervingut amb canons d'aigua, segons 'The Times of Israel'. Diversos manifestants han estat detinguts.

Diversos milers de manifestants s'han aplegat també a escassos metres de la seu del Ministeri de Defensa, entonant proclames contra l'Executiu de Netanyahu, al qual han acusat de fer una política centrada en els seus propis interessos.

D'altra banda, igual que en setmanes anteriors, una altra multitud de persones s'ha manifestat al voltant de la vila privada de Netanyahu a Cesarea, a prop de Tel-Aviv.

Així mateix, a Jerusalem, centenars de persones s'han reunit a les portes de la casa del president israelià, Isaac Herzog, per a la llibertat dels ostatges.

Després de gairebé cinc mesos, des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana a Gaza el 7 d'octubre, han mort el total d'unes 31.000 persones i 72.524 més han resultat ferides, segons les últimes xifres oficials de les autoritats gazianes.