Milers de persones participen a Oslo en el funeral del rei Harald V de Noruega

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
Milers de persones han sortit aquest dimecres als carrers d'Oslo per participar en el funeral del rei Harald V, mort el 28 d'agost als 89 anys, en un acte encapçalat per l'ara monarca, Haakon VIII, i la presència del rei Felip VI, la reina Letícia i la reina emèrita Sofia.
La processó ha arrencat al Palau Reial, on hi havia la capella ardent, des d'on el taüt de Harald V ha estat traslladat en un vehicle tot terreny fins a la catedral d'Oslo, on té lloc la principal cerimònia fúnebre, després d'un minut de silenci a tot el país nòrdic.
El vehicle ha recorregut els carrers de la capital enmig d'un important desplegament de seguretat i ha estat flanquejat per agents de policia, la Guàrdia Reial i la banda de l'exèrcit de Noruega.
Haakon VIII, que va accedir al tron immediatament després de la mort del seu pare, ha fet el camí a peu darrere el vehicle i al costat d'altres membres de la família reial en presència de diferents delegacions internacionals, inclosa la de membres de les monarquies del Regne Unit, Dinamarca, Suècia, els Països Baixos i Jordània, a més del president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski.
Després del funeral, el taüt serà traslladat a la fortalesa d'Akershus, on tindrà lloc una cerimònia privada, segons el programa publicat per la Casa Reial, després de dies d'actes en honor a Harald V, qui va arribar al tron noruec el 1991 després de la mort del seu pare, Olaf V.