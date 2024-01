Milers de persones es manifesten a Tel-Aviv per demanar eleccions anticipades a Israel

Netanyahu defensa que la guerra no s'ha d'aturar fins que s'assoleixin tots els objectius

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte als carrers de Tel-Aviv per demanar un avançament electoral a Israel i han exigit uns comicis que se celebrin "immediatament", segons el diari 'The Times of Israel'.

Aproximadament 20.000 persones s'han congregat a la ciutat segons dades dels organitzadors de les protestes recollits pel mateix mitjà. La manifestació principal s'ha produït a la plaça Habima, tot i que també s'han registrat congregacions més petites en altres punts, com Haifa o la ciutat costanera del nord de Cesarea, on els manifestants han protestat als voltants de la casa del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.

Malgrat els reclams de la població, Netanyahu ha reiterat que la guerra no s'aturarà fins a aconseguir tots els objectius fixats, entre els quals hi ha "l'eliminació de Hamas, la devolució dels ostatges i la promesa que Gaza deixi de ser una amenaça per a Israel".

En aquest sentit, el primer ministre ha cridat a "deixar-ho tot de banda i continuar amb la força conjunta fins a assolir una victòria completa".

"No donarem immunitat a Hamas enlloc, estem lluitant per restablir la seguretat tant al sud com al nord", ha afegit Netanyahu.

Aquestes afirmacions arriben després que l'exèrcit d'Israel ha assegurat aquest dissabte que els militars han completat el "desmantellament" del "marc militar" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) al nord de la Franja de Gaza.

L'exèrcit d'Israel va llançar l'ofensiva contra Gaza després dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats, segons els balanços publicats per les autoritats israelianes. Des de llavors han mort més de 22.700 palestins, inclosos 10.000 nens, tal com han indicat les autoritats gazianes, controlades pel grup islamista.