Milers de persones es manifesten a Dinamarca contra l'expansionisme d'EUA

Europa Press/Contacto/Zhang Yuliangtonglian
MADRID 17 gen. (EUROPA PRESS) -
Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a les principals ciutats de Dinamarca per protestar per les pressions del president d'Estats Units, Donald Trump, per aconseguir l'annexió de Groenlàndia. També hi ha convocada per a aquesta tarda una protesta en Nuuk, la capital groenlandesa.
"Ara Nuuk" o "Mans fora de Groenlàndia" són alguns dels lemes que s'han pogut llegir en les pancartes de la concentració de Nuuk, segons recull la televisió pública danesa, Dr.
En la Dinamarca continental hi ha manifestacions a la capital Copenhaguen, concretament enfront de la seu de l'Ajuntament de la ciutat, i també a Aalborg, Kolding, Odense o Aarhus. La manifestació de Copenhaguen ha reunit a milers de persones i ha cobert la plaça de l'Ajuntament de banderes groenlandeses i alguna de la Unió de Kalmar (groga amb una creu vermella) que fa referència a l'efímera unió de Dinamarca, Suècia i Noruega al segle XIV.
A Aarhus, també en la Dinamarca continental, s'ha pogut llegir "Make America go away", "Fem que Estats Units es deixi anar", parafrasejant el lema de Trump "Make America Great Again", "Fem a Estats Units gran de nou". A més s'han corejat lemes en groenlandès i altres consignes contra Estats Units.
En Kolding s'han pogut veure banderes de Groenlàndia i cartells amb frases com "Traieu les mans de Groenlàndia" i s'han cantat cançons en groenlandès.
"És absolutament increïble veure que tanta gent ve a recolzar-nos. No puc contenir les llàgrimes", ha declarat una portaveu de l'organització convocant, Uagut, Julie Rademacher. L'associació representa a groenlandesos a Dinamarca.
"Els últims esdeveniments suposen una pressió per a Groenlàndia i els groenlandesos, tant a Groenlàndia com a Dinamarca. Per això apel·lem a la unitat. Quan hi ha onatge i ens posem en alerta ens arrisquem a generar més problemes que solucions", ha advertit Rademacher.
També secunden la convocatòria la Iniciativa Ciutadana Mans Fora de Kalaallit Nunaat (Groenlàndia), Inuit (Associació Conjunta d'Associacions Locals Groenlandeses a Dinamarca) i l'ONG Mellemfolkeligt Samvirke.