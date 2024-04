Milers de persones demanen a les principals ciutats israelianes l'alliberament d'ostatges i noves eleccions

TEL-AVIV, 21 abr. (DPA/EP) -

Milers de persones han tornat a sortir aquest dissabte als carrers en diferents punts d'Israel per exigir, com en setmanes anteriors, l'alliberament immediat dels ostatges que continuen retinguts a Gaza i la celebració d'eleccions.

A la ciutat de Tel-Aviv, s'ha celebrat una concentració multitudinària en la qual els manifestants han clamat a crits l'alliberament immediat de totes les persones segrestades i la convocatòria d'uns nous comicis, demanda motivada pel descontentament arran de les actuacions del Govern israelià.

Els manifestants s'han adreçat directament al primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, exhortant que "qui els va abandonar (els ostatges) és qui els ha de tornar a casa".

En la mateixa línia, els familiars dels ostatges que continuen retinguts han criticat el Govern encapçalat per Netanyahu per la falta d'avanços en les negociacions amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i han lamentat que les autoritats israelianes "no tenen cap interès seriós" a arribar a un acord.

Per la seva banda, milers de persones també han protestat aquest dissabte a la ciutat costanera de Haifa i centenars més s'han reunit en actes de protesta a la ciutat de Beerxeba. Així mateix, més de mil persones s'han reunit a Cesarea, als voltants d'una residència privada de Netanyahu. També hi ha hagut concentracions en altres ciutats israelianes.

Fins fa unes setmanes, Israel donava per fet que una mica menys de 100 dels 130 ostatges restants continuaven amb vida. No obstant això, ara es tem que hi hagi molts més morts. Malgrat tot, Israel i Hamas fa mesos que negocien indirectament un alto el foc i l'alliberament dels ostatges segrestats el 7 d'octubre. Actualment no hi ha cap avanç a la vista.