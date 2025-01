Milers de palestins tornen al nord de Gaza després de l'alto el foc entre Israel i Hamas

MADRID 27 gen. (EUROPA PRESS) -

Milers de palestins han començat a tornar aquest dilluns al nord de la Franja de Gaza, en un nou pas en l'aplicació de l'alto el foc pactat entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que va entrar en vigor el 19 de gener, després de més de 15 mesos d'ofensiva israeliana contra l'enclavament en resposta als atacs perpetrats el 7 d'octubre del 2023.

L'autorització per al retorn d'aquestes persones, amb diverses condicions, ha estat confirmada aquest dilluns a primera hora pel portaveu en àrab de l'exèrcit d'Israel, Avichay Adraee, qui ha detallat que la població "podrà tornar a peu al nord de Gaza pel corredor de Netzarim i el carrer Al-Rashid" a partir de les 7.00 hores (hora local)".

"Els vehicles podran circular cap al nord de la Franja després de la inspecció a través del carrer Saladí a partir de les 9.00 hores (hora local)", ha especificat a través del seu compte d'X, abans d'advertir que "el trasllat de milicians o armes per aquestes rutes cap al nord es considerarà una violació de l'acord".

Així, Adraee ha reclamat a la població gaziana que "no cooperi amb cap organització terrorista que pugui provar de transferir armes o material prohibit", i ha reiterat que "està prohibit acostar-se als soldats de les Forces de Defensa d'Israel (FDI)".

"Al sud de la Franja de Gaza, està prohibit acostar-se a la zona del pas de Rafah, a la zona del corredor Philadelphi i a totes les zones de concentració de forces", ha manifestat Adraee, qui ha advertit a més que no es pot anar a pescar o "entrar al mar" durant els pròxims dies, a més d'"acostar-se a la zona coixí i entrar en territori israelià".

En aquesta línia, el ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha promès que les autoritats aplicaran "de manera estricta" l'alto el foc. "Qui trenqui les regles o amenaci les forces de les FDI ho pagarà. No permetrem un retorn a la realitat del 7 d'octubre", ha afirmat a X.

Per la seva banda, l'oficina de premsa de les autoritats gazianes, controlades per Hamas, ha publicat a Telegram els termes de l'acord per al retorn dels centenars de milers de desplaçats al nord de Gaza els quals coincideixen amb els detalls facilitats per Adraee, i ha afegit que "més de 5.500 funcionaris treballen per facilitar el retorn dels desplaçats des de les governacions meridional i central".

El Ministeri de Sanitat gazià ha ressenyat que ha desplegat ambulàncies a la zona per "brindar atenció mèdica urgent als ciutadans que tornen a casa". "Instem a seguir les instruccions dels equips mèdics i a acudir als punts d'emergència quan calgui", ha explicat en un comunicat publicat a Facebook.