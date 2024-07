Milers de manifestants commemoren a Israel nou mesos de guerra a Gaza amb un "dia nacional de la disrupció"

Eyal Warshavsky/SOPA Images via / DPA

Israel es lleva amb desenes de concentracions i crides a una vaga general per exigir un acord perquè tornin els ostatges



MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Milers de manifestants a Israel han començat aquest diumenge, quan es compleixen nou mesos de guerra a Gaza, l'anomenat "dia de la disrupció", una sèrie de concentracions a carreteres i residències de ministres i diputats israelians, de crides a una vaga general, per exigir a les autoritats israelianes que arribin a un acord per la tornada dels ostatges en mans de les milícies palestines.

Exactament a les 06.29 d'aquest matí, coincidint amb el començament de l'atac de Hamas i altres milícies que va costar les vides a uns 1.200 israelians el 7 d'octubre del 2023 i que, a més, es va saldar amb centenars de segrestats, grups d'activistes han començat una manifestació davant dels domicilis de 18 diputats de la Knesset, el Parlament d'Israel, i de ministres de la coalició del Govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu.

Segons el 'Times of Israel', entre les residències afectades per les concentracions hi ha les del ministre de Defensa, Yoav Gallant, el ministre d'Exteriors, Israel Katz, el president de la Knesset, Amir Ohana, el ministre d'Economia, Nir Barkat, el ministre de Transport, Miri Regev, el ministre d'Agricultura, Avi Dichter i el ministre de Seguretat Nacional pel Negev i Galilea, Yitzhak Wasserlauf.

Una altra concentració ha tingut lloc davant del domicili del líder del poderós sindicat Histadrut, Arnon Bar-David, a qui exigeixen que declari d'una vegada la vaga general amb la qual avisa des de maig, però que encara no ha convocat perquè espera, va dir en el seu moment, "el moment oportú".

La policia israeliana, ha pogut confirmar el portal de notícies Walla, ha començat a detenir diverses persones que estaven impedint el trànsit a múltiples carreteres israelianes. Les interseccions de Nahalel i Karkur estan bloquejades al trànsit i hi ha constància de ralentitzacions a les cruïlles de Yanai, Bilo, Phil, Ra'anana i Herzliya.

El dia culminarà amb una gran concentració davant de la Caserna General de les Forces de Defensa d'Israel a Tel-Aviv.