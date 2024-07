Milers d'israelians surten al carrer un dissabte més per exigir un acord per a l'alliberament dels ostatges

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Milers de manifestants han sortit un dissabte més als carrers de les principals ciutats israelianes aquest cop amb l'exigència d'un acord per a l'alliberament dels ostatges retinguts a la Franja de Gaza en el centre de les demandes.

Les mobilitzacions setmanals contra el Govern del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, estan marcades aquesta setmana per les notícies i especulacions sobre la proximitat a un possible acord basant-se en la proposta israeliana publicada pels Estats Units. A més, es recorda que ja fa nou mesos que es va produir l'atac de les milícies palestines de Gaza i el segrest en massa.

Una setmana més la protesta més concorreguda ha estat la del carrer Kaplan de Tel-Aviv, amb desenes de milers de participants, segons recull 'The Times of Israel'.

A Tel-Aviv i, de nou en paral·lel amb la manifestació contra el Govern, s'ha celebrat una manifestació pels ostatges i el seu alliberament que el Fòrum de Famílies d'Ostatges i Desapareguts convocant defensa com a apolítica en la coneguda com a plaça dels Ostatges.

També hi ha hagut manifestacions a molts altres punts del país, des de l'encreuament d'Amiad, a Galilea, al nord del país, fins a Mitzpe Ramon, al desert del Neguev.

Per exemple, a Jerusalem, Haifa o Cesarea hi ha hagut protestes, aquesta última davant del domicili de Netanyahu. Les organitzacions convocants han destacat la necessitat d'incrementar la pressió sobre el Govern.

DETENCIONS A TEL-AVIV I JERUSALEM

Al llarg de la nit, la policia ha intervingut a diferents punts, com Jerusalem o Tel-Aviv, on centenars dels manifestants que participaven en les protestes han bloquejat la circulació a diversos carrers i carreteres.

A Tel-Aviv, on s'han produït diverses detencions, els agents han recorregut a canons d'aigua per dispersar els manifestants. Entre els detinguts hi ha el portaveu del president del Partit Demòcrata --una fusió recentment creada del Partit Laborista--, Yair Golan, segons ha informat el mateix mitjà.

Per la seva banda, a Jerusalem, la policia ha arrestat diversos manifestants que anaven cap a la residència del primer ministre per demanar la celebració d'eleccions anticipades.

Per a aquest diumenge hi ha prevista una nova protesta davant del domicili del secretari general del principal sindicat israelià, Arnon Bar-David, per demanar que l'organització se sumi a les protestes.