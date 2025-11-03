Milers d'evacuats pel tifó 'Tino' a Filipines

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Milers de persones han estat evacuades en les últimes hores de les regions costaneres de l'illa de Leyte, al centre-est de l'arxipèlag de Filipines, davant de l'arribada del tifó 'Tino'.
"Les evacuacions continuen a Palo i Tanauan", ha explicat un portaveu de l'agència de resposta de desastres de Leyte, Roel Montesa, citat pel diari 'Phil Star'. També han estat evacuades milers de persones de l'illa veïna de Samar, on s'esperen ones de fins a tres metres d'altura.
El tifó ha tocat terra a la regió de Silago sobre les 12.00 hores d'aquest dimarts, 4 de novembre, segons l'Administració de Serveis Atmosfèrics, Geofísicos i Astronòmics de Filipines (PAGASA).
La tempesta genera vents sostinguts de 150 quilòmetres per hora amb ratxes de fins a 205 quilòmetres per hora. 'Tino' travessarà l'arxipèlag filipí per la seva zona central i està previst que surti de la zona filipina el dimecres o el dijous.