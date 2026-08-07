Milers d'argentins protesten a Buenos Aires contra la Llei de Propietat Privada

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MADRID, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
Sota el lema de 'La pàtria no es ven', milers d'argentins han desafiat aquest dijous a la pluja a la ciutat de Buenos Aires per protestar contra el projecte de llei sobre 'inviolabilitat de la propietat privada', que ha estat debatut aquesta mateixa tarda en el Senat.
Autoconvocats i organitzats en agrupacions polítiques, sindicals, barrials, gremials o estudiantils, així com en moviments socials, els manifestants s'han reunit enfront de les portes del Congrés de la Nació en contra de la proposta oficialista fins que, finalment, efectius de les forces de seguretat han dispersat als convocats utilitzant gasos lacrimògens i camions hidrantes.
Si bé la concentració va ser convocada abans que l'Executiu central prengués en la vespra la decisió de retirar del projecte objecte de debat el capítol que rebaixava el topall a la venda de terrenys a capital estranger, els manifestants han concorregut igualment a la seu del Congrés per mostrar la seva oposició cap a la iniciativa.