Milei torna a dir "lladre corrupte" a Sánchez i li acusa de voler arreglar les eleccions amb la llei de nets

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Argentina, Javier Milei, ha tornat a dir "lladre corrupte" al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, al que ha acusat d'estar tractant d'arreglar les eleccions generals del proper 29 de novembre amb la coneguda com a 'llei de nets'.
Durant el seu discurs en el sopar anual de Fundació Faro, Milei s'ha dirigit de nou a Sánchez com un "lladre corrupte", com ja fes durant la seva recent estada a Espanya, uns insults que indignar al PSOE.
Això sí, el president va respondre a aquestes desqualificacions presumint de ser un "esquerrà" --com Milei denomina als dirigents d'esquerres-- i d'estar "orgullós" de ser-ho si amb això ha aconseguit pujar les pensions o el SMI, defensar el dret a avortar o el 'No a la guerra'.
"L'eslògan aquest de si fer tal cosa és d'esquerrà, soc esquerrà... li faltava dir si ser lladre és d'esquerrà, soc esquerrà. Hagués quadrat perfecte", li ha replicat Milei en el sopar de la Fundació Faro, un think tank vinculat al partit que lidera el mandatari argentí.
LA POLÍTICA DEL REEMPLAÇAMENT DE SÁNCHEZ
Durant la seva al·locució, Milei ha alertat contra el perill que, al seu judici, s'enfronta Occident davant de la caiguda de la natalitat i l'acolliment d'immigrants, posant com a exemple "la política del reemplaçament" que considera que practica a Espanya "el lladre corrupte Pedro Sánchez", qui ha regularitzat, segons ha comentat, a "centenars de milers d'immigrants il·legals per sumar-li vots al PSOE".
A més, en al·lusió a la denominada llei de nets aprovada pel Govern perquè els descendents dels espanyols puguin obtenir la nacionalitat espanyola d'origen, Milei ha acusat al president Sánchez d'estar lliurant-los la ciutadania "perquè votin a l'esquerra".
"Bé, esperem que l'onada blava també arribi a Espanya", ha conclòs Milei, mostrant el seu desig que la dreta es faci amb el poder al país.