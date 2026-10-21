Milei titlla Sánchez de "dictador" i diu que va fomentar "invasió" a Ceuta

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MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Argentina, Javier Milei, ha qualificat aquest dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez, de "dictador" i ha assegurat que la "invasió" de Ceuta no va ser un "accident" sinó que va ser fomentada pel Govern central perquè "cada immigrant és un vot".
El mandatari argentí ha defensat el seu ideari liberal durant la seva intervenció en un acte organitzat per Nueva Economía Fórum, en el qual no ha dubtat a definir Sánchez d'"impresentable dictador" i de criticar les seves polítiques.
Així, s'ha referit a la crisi a Ceuta en denunciar que "els socialistes s'estimen més regnar a l'infern que servir al cel i són capaços de transformar qualsevol cel en un infern per tal d'aconseguir-ho".
"Per això fomenten la invasió que veiem a Ceuta. Cada immigrant és un vot. I si el preu és la destrucció total del país, estan més que disposats a pagar-lo", ha subratllat, després d'assegurar que el que va passar "no va ser un accident ni una casualitat".
Així mateix, ha defensat que l'"argument econòmic a favor de la immigració sense restriccions va caure fa temps a trossos" ja que, segons ell, "les economies que més migrants van rebre continuen igual d'estancades que abans, o fins i tot pitjor" perquè els immigrants "generen més despeses fiscals del que produeixen i obliguen a gravar més la població productiva".
Per això, ha instat a recordar que "no hi ha cap empatia ni solidaritat darrere les mesures socialistes, només hi ha ànsies de poder" i ha defensat que, ja que Espanya és "bressol del liberalisme", "és un deute d'honor que tenen amb la seva pròpia sang, fer frora els socialistes a puntades de peu" del poder.