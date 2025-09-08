Milei reconeix la "clara derrota" del seu partit a Buenos Aires però nega canvis en les seves polítiques

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Argentina, Javier Milei, ha reconegut la derrota del seu partit 'La Llibertat Avança' en les eleccions legislatives d'aquest diumenge a la província de Buenos Aires, on està empadronat més d'un terç de la població de tot el país i on la peronista 'Força Pàtria' ha aconseguit més del 47% dels vots, superant en 13 punts percentuals a la formació ultradretana.
"Sens dubte en el plànol polític avui hem tingut una clara derrota i si algú vol començar a reconstruir i tirar endavant el primer que cal acceptar són els resultats i avui els resultats no han estat positius, hem tingut un revés electoral i cal acceptar-ho", ha declarat des de la seu de la seva formació.
El mandatari ha assenyalat que des del partit realitzaran "una profunda anàlisi" dels resultats i "una profunda autocrítica" amb vista a "corregir aquelles coses en les quals ens hem equivocat", però ha rebutjat qualsevol opció de fer marxa enrere en les polítiques empreses pel seu Executiu.