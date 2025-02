Milei promociona una criptomoneda i després recula per les sospites de ser una possible estafa

L'oposició argentina ha anunciat ja la presentació d'una petició d'obertura de judici polític contra Milei

MADRID, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Argentina, Javier Milei, ha promocionat aquest dissabte a X un 'token' (fitxa o moneda digital) de criptomonedes, argumentant que ajudarà a "incentivar el creixement de l'economia argentina", si bé després ho ha eliminat ja que l'esmentat 'token' funciona amb cadena de blocs, una tecnologia descentralitzada que permet les transaccions sense necessitat d'intermediaris.

"Fa unes hores vaig publicar un tuit, com tantes altres infinites vegades, defensant una suposada emprenedoria privada amb la qual òbviament no tinc cap vinculació", ha dit el mandatari, en afegir que "no estava interioritzat dels detalls del projecte i després d'haver-me interioritzat vaig decidir no seguir donant-li difusió (per això he esborrat el tuit)".

El dirigent argentí ha responsabilitzat dels fets "les rates immundes de la casta política que volen aprofitar aquesta situació per fer mal". "Tots els dies confirmen com de mesquins són els polítics i augmenten la nostra convicció de treure'ls a puntades de peu al cul", ha etzibat.

El 'token', representat a través de la sigla $LIBRA, va ser ràpidament assenyalat per economistes com una possible estafa ja que el 80% dels 'tokens' estan concentrats en només cinc billeteres, segons ha explicat el diari argentí 'La Nación'.

El dirigent argentí Milei va sorprendre en anunciar a X el llançament de Viva La Llibertad Project, una iniciativa presentada com un pont entre inversors internacionals i emprenedors argentins, a través del 'token' $LIBRA.

"L'Argentina liberal creix!!! Aquest projecte privat es dedicarà a incentivar el creixement de l'economia argentina, fondejant petites empreses i emprenedories argentines. El món vol invertir l'Argentina. $LIBRA", va publicar Milei, amb un link del projecte en què es promociona el 'token'.

Segons la web oficial de Viva La Llibertad Project, el token $LIBRA prometia finançar projectes locals a través d'un formulari de registre online. No obstant això, no especificava criteris de selecció ni detalls tècnics sobre la distribució dels fons, la qual cosa va despertar dubtes.

$LIBRA és en realitat un memcoin, terme que fa referència a una criptomoneda creada com una broma per entreteniment o tendències d'Internet, i es caracteritza per no tenir suport en l'economia real.

A nivell polític, Maximiliano Ferraro, de la Coalició Cívica, ha advertit que Milei podria haver violat la llei d'ètica pública i la llei d'entitats financeres, "particularment en el referit a la publicitat per a la captació de recursos (art. 19). A més, el que ha passat podria configurar delictes de rentat de diners, defraudació i/o estafa, que la UIF no pot ignorar".

"Això no va ser lliure mercat. Va ser una maniobra especulativa que podria estar apalancada en el poder polític del president i en l'ús d'informació privilegiada. El Congrés no pot deixar passar aquest fet. Ha de constituir-se una comissió especial investigadora amb les facultats necessàries per esclarir els fets i determinar responsabilitats", ha afegit Ferraro.

El secretari general del Partit Socialista de l'Argentina (PSA), Esteban Paulón, ha estat el primer a anunciar una petició de judici polític i va qualificar el cap d'Estat com "Javo Ponzi Milei" en referència a l'esquema Ponzi o estafa piramidal en referència al financer italià Carlo Ponzi.