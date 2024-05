Milei insisteix en no demanar disculpes a Sánchez per ser ell "l'agredit"

El mandatari argentí acusa al kirchnerisme de "promoure" l'ocorregut amb Espanya per "armar revolada" al país

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El president de l'Argentina, Javier Milei, ha insistit aquest dilluns en que no demanarà disculpes al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en considerar que "va ser ell l'agredit", unes declaracions realitzades durant una entrevista a la cadena de televisió argentina Todo Noticias en referència a la polèmica sorgida després que Milei digués "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

"No li demanaré disculpes sota cap punt de vista, si vaig ser jo l'agredit. Avui a tot el món es parla dels casos de corrupció de la dona per tràfic d'influència i fins i tot van estrènyer un jutge, i ell està involucrat. (...) Quan vaig dir la frase mai vaig esmentar a ningú, s'autoincrimina. A Sánchez no li va quedar una altra que sumar-se ell a pegar-me", ha expressat Milei.

Després d'això, ha intentat rebaixar l'abast de la crisi diplomàtica deslligada després que el Govern espanyol cridés a consultes a la seva ambaixadora a Buenos Aires i convoqués a l'ambaixador argentí a Madrid, assegurant que les relacions entre els dos països no es trencaran per l'existència d'un "vincle" que "ningú va a poder trencar".

"La relació no es trencarà. La relació no la construeixen els mandataris, la construeix la gent. Nosaltres rebem un munt d'immigració d'Espanya, i aquest vincle ningú el podrà trencar. Es s'imposarà la pròpia realitat", ha expressat el mandatari argentí.

Després d'això, ha acusat a Sánchez de treballar amb el kirchnerisme per fer servir la polèmica "políticament" a causa dels seus "problemes", alhora que ha apuntat als opositors argentins de promoure la crisi diplomàtica per "armar revolada".

"Ho està fent servir políticament perquè té problemes i necessita polaritzar-los. Treballa alineat amb el kirchnerisme per sabotejar el nostre Govern. (...) El que passa a Espanya està promogut des del kirchnerisme per armar revolada aquí", ha asseverat.

"Els kirchneristes tenen por perquè saben que seguirem avançant amb les causes de corrupció. Convido al fet que vegin el meu discurs, on en una part parlo de la germanor entre el poble espanyol i l'argentí", ha afegit Milei.

També ha recordat que Sánchez va donar suport al candidat presidencial Sergio Massa durant la campanya; que el ministre de Transport espanyol, Óscar Puente, va acusar a Milei de "consumir substàncies"; i que la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va expressar al desembre que Milei "tornava amb la retallada i l'autoritarisme".

"Van fer campanya per Massa i en aquesta campanya usaven tots els elements negatius com la venda d'òrgans. Això ho van fer servir tot: em van titllar de boig, de voler vendre nens. Van passar cinc mesos i aquestes coses de la campanya negativa no va passar cap. Em van dir que soc negacionista de la ciència, m'han dit xenòfob, feixista, per mi són insults agreujats. Fa poc més d'un mes que venen agredint-me sistemàticament. Quan el ministre Puente em va fer aquesta agressió, li vaig contestar i es va menjar un 'tortazo' enorme. Va sortir a demanar disculpes", ha declarat Milei.

A més, ha acusat a l'expresident argentí Alberto Fernández de ser un "assessor de Sánchez" per mostrar-li el seu suport, i ha assegurat que es tracta d'un fet "gravíssim".

"Alberto és assessor de Sánchez, és gravíssim el que estem dient. Són insignificants perquè necessiten sortir a pegar-me. Va manar a dones a pegar-me, una covardia feroç. Val la pena dir que no és funcional al Govern. Sánchez utilitza a l'Estat, és l'amo de l'Estat. Es va fer càrrec i això demostra que estava brut. La dona té un munt de causes", ha afirmat.

Per la seva banda, Fernández ha reaccionat a través de les seves xarxes socials a aquestes acusacions amb "sorpresa" i ha criticat el "desastre polític internacional de magnitud" després del seu pas per Espanya.

"Estic sorprès. El president Milei va fer a Espanya un desastre polític internacional de magnitud i m'atribueix a mi la responsabilitat de les conseqüències de les seves accions. Jo assessor de Pedro Sánchez? El president necessita promptament assistència psicològica. Veient tot el que diu i escoltant les seves argumentacions, caldrà reconèixer-li una eficiència envejable per fer tot malament", ha publicat.

Durant la seva intervenció a l'acte de Vox al Palau de Vistalegre 'Europa Viva 24', Milei es va referir a la dona de Sánchez. "No saben quin tipus de societat i país pot produir el socialisme i quina mena de gent cargolada en el poder i quins nivells d'abús pot arribar a generar. Encara quan tingui la dona corrupta, diguem embruta, i es prengui cinc dies per pensar-ho", va comentar.