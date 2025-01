Milei diu que Sánchez vol silenciar els qui pensen diferent amb les seves propostes

MADRID 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Argentina, Javier Milei, ha tornat a carregar contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, qui ha acusat de voler fer "callar" els qui no pensen com ell amb les propostes que va fer per controlar les xarxes socials en el Fòrum Econòmic Mundial.

Precisament, ha estat en aquest mateix escenari on Milei s'ha pronunciat sobre el discurs de Sánchez. "No em sorprèn gens que un socialista com Sánchez intenti fer callar tothom qui pensa diferent i que l'únic missatge sigui el que ell vol", ha assenyalat preguntat pels periodistes al final de la seva intervenció en el fòrum.

Segons el parer de Milei, el discurs que va pronunciar Sánchez va ser "lamentable, com totes les coses que diu i fa". El cap de l'executiu va plantejar una "batalla" contra els propietaris de les xarxes socials, els quals va qualificar de "tecnomultimilionaris", i va proposar mesures com l'obligació de retre comptes si no compleixen les normes i posar fi a l'anonimat en les plataformes.

Aquesta no és la primera vegada en què Milei es mostra crític amb el president del Govern central. Cal recordar les paraules del mandatari argentí durant un acte organitzat per Vox a Madrid, en les quals va titllar de "corrupta" la dona del president, Begoña Gómez.

Amb això, Milei va desencadenar una crisi diplomàtica que va portar l'executiu a cridar a consultes la seva ambaixadora a Buenos Aires i després a retirar-la definitivament quam el president argentí no va oferir les disculpes públiques que li demanaven.

Finalment, i sense que hi hagués una disculpa pel mig, el Govern central va decidir el passat 29 d'octubre nomenar un nou ambaixador a Buenos Aires, amb l'argument que els dos països havien apostat per "mirar cap al futur".

"Les relacions institucionals han d'estar a l'alçada de les relacions humanes que han teixit dos pobles germans com són l'espanyol i l'argentí", van sostenir aleshores en un comunicat conjunt els ministeris d'Afers Exteriors.