Milei defensa "seguir amb la motoserra a l'Estat" i contempla un acord amb els EUA i la sortida de Mercosur

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -

El president argentí, Javier Milei, ha defensat aquest dissabte, durant el 143è període de sessions ordinàries del Congrés, un "reformisme permanent" que permeti la "reconstrucció del país" i ha subratllat la necessitat de "seguir amb la motoserra a l'Estat", al mateix temps que ha plantejat la possible sortida de Mercosur per acostar-se als Estats Units i un acord nou amb el Fons Monetari Internacional.

En una intervenció de 75 minuts carregada de retrets a "la casta", Milei ha enaltit el seu pla econòmic i ha destacat que l'Argentina ha passat de ser "una riota a nivell global" a "ser un protagonista inesperat" sobre el qual es posen "els ulls del món".

Jactant-se, irònic, que "des d'abril que l'economia no para de créixer i els keynesians no paren de plorar", el mandatari ha promès que "la inflació tendirà a anar cap a zero", ja que "desterrar la inflació" és "la primera assignatura sobre la qual avançar" per "veritablement ser una potència".

Així, ha plantejat el requeriment "imperatiu" de dur a terme una "reforma impositiva estructural" per "posar fi a l'infern logístic que implica tributar a l'Argentina" i ha aplaudit els assoliments de la seva política de retallades, prometent que aniran a més.

"És necessari seguir amb la motoserra a l'Estat, no és només un programa de govern. Cal revisar àrea per àrea, i cap és més important que privatitzar empreses, perquè tot i que avui són superavitàries per primera vegada en quinze anys, no deixen de ser una càrrega per al sector privat", ha argumentat referent a això.

UNA "OPORTUNITAT HISTÒRICA"

En parlar de la suposada admiració que la seva gestió ha despertat al món, Milei ha asseverat que en alguns casos "fins i tot han pres nota del treball que han fet per aplicar-ho als seus països". Tal és "el cas, per exemple, d'Elon Musk al capdavant de la cartera de desregulació als Estats Units", ha il·lustrat Milei.

Aquesta no ha estat l'única al·lusió del mandatari als Estats Units, cap a on ha mirat amb l'esperança d'entaular un acord de comerç lliure entre Buenos Aires i Washington.

"Per aprofitar aquesta oportunitat històrica que se'ns torna a presentar, cal estar disposats a flexibilitzar o fins i tot arribat el cas a sortir del Mercosur, que l'única cosa que va aconseguir des de la seva creació és enriquir els grans industrials brasilers a costa d'empobrir els argentins", ha postil·lat Milei.

Així mateix, el president argentí ha sostingut que l'Argentina és "indubtablement un país diferent que fa un any" i que ara està "en condició d'afrontar un nou acord amb el Fons Monetari Internacional sense augmentar el deute brut". Un acord, ha afegit, amb el qual "eliminar aquest any el cep canviari".

"Els diners que ingressi del FMI el Tresor el farà servir per pagar el seu deute amb el Banc Central i acabar amb la inflació", ha plantejat, apuntant que "el Banc Central va robar als argentins 110.000 milions de dòlars" en una maniobra que ha qualificat "d'estafa piramidal", en una picada d'ullet --l'únic de la seva intervenció-- a l'incident relacionat amb la criptomoneda $LIBRA.

"Tot i que els costi i es resisteixin, ferem gran l'Argentina un altre cop. Si accepten la meva oferta, veuré que estan disposats a involucrar-se en el que el país necessita. En el cas contrari, hauran demostrat que l'únic camí per canviar el país, és canviar aquest Congrés", ha conclòs.

Mile s'ha pronunciat davant del legislatiu argentí amb prou feines unes hores després d'haver advertit al governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre una possible intervenció de la província i tan sol dues setmanes que es va desencadenar l'escàndol de $LIBRA, després de promocionar el president a X la criptomoneda fraudulenta.