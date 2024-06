Milei critica a Sánchez per "covard" i per fer servir el mateix "model" de llibertat d'expressió que Maduro

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president de l'Argentina, Javier Milei, ha tornat a criticar aquest dimarts al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, a qui ha titllat de "covard" per "enviar" als ministres espanyols a insultar-lo i per tenir el mateix "model" de llibertat d'expressió que el president de Veneçuela, Nicolás Maduro.

"No faig servir l'aparell repressiu de l'Estat per perseguir. (...) Això va passar igual quan va ser que el covard (Sánchez) va enviar a tots els seus ministres a insultar-me", ha expressat Milei durant una entrevista al canal de televisió argentí Todo Noticias.

Després d'això, ha assegurat que Sánchez "va arrencar" amb el ministre de Transport, Óscar Puente, qui va donar a entendre que Milei consumia "substàncies". "I després, com jo no responia, molt covardament va enviar a les dones a agredir-me. Per després titllar-me de misògin. Com no vaig contestar després, llavors ja es va sumar ell", ha afegit.

Aquestes paraules fan referència a les declaracions de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, qui va asseverar que el mandatari argentí és un exemple de "model negacionista" que "atempta contra la pròpia democràcia"; i a les de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que va expressar al desembre que Milei "tornava amb la retallada i l'autoritarisme".

"(Sánchez) està avançant sobre la llibertat d'expressió, o sigui, és clar que és el model de Maduro el que està aplicant. Què passaria si jo fes això aquí? Què diria tota la banda?", ha asseverat Milei.

Espanya i l'Argentina van viure el mes passat una crisi diplomàtica després que Milei qualifiqués de "corrupta" a Begoña Gómez, la dona de Sánchez, i ha anat en augment fins al punt que Madrid ha retirat de manera definitiva a l'ambaixadora a Buenos Aires, María Jesús Alonso, un gest qualificat de "disbarat" pel propi president argentí.