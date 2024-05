Milei assegura que té "en 'match point' a Pedrito" enmig de les tensions diplomàtiques amb Espanya

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El president de l'Argentina, Javier Milei, ha donat a entendre aquest dimarts que ha guanyat la seva disputa al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en el marc de la crisi diplomàtica deslligada després que el mandatari argentí digués "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

"Igual ja el tinc en 'match point' a Pedrito, malgrat el que digui la progressia mediàtica", ha assegurat Milei durant una intervenció en un acte de l'Institut Argentí d'Executius de Finances després d'esmentar a Espanya mentre feia una comparació entre l'actuació del personatge fictici 'El Zorro' i l'anarcocapitalisme.

"El Zorro tenia dos tipus d'enemics. Òbviament, diguem, a Monsaterio i tots els seus soldats, o sigui, l'Estat, que venia i li treia els recursos per portar-los a Espanya. Bé, just avui esmento a Espanya", ha expressat el mandatari argentí just abans de mencionar a Sánchez.

Aquestes paraules de Milei es produeixen en plena crisi diplomàtica amb Espanya i després que el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, hagi deixat aquest mateix dimarts la porta oberta a algun tipus d'acció en relació amb la nova visita de Milei al juny.

La Presidència de l'Argentina va confirmar ja en la vespra que Milei manté els seus plans de visitar Madrid el proper 21 de juny per rebre un premi de l'Institut Juan de Mariana, un grup d'estudis liberal, per la seva "defensa exemplar de les idees de la llibertat".

La crisi diplomàtica va esclatar després que Milei qualifiqués de "corrupta" a Begoña Gómez, l'esposa del president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha anat en augment en les últimes hores, després que el Govern espanyol hagi decidit retirar de manera definitiva a l'ambaixadora a Buenos Aires, María Jesús Alonso, un gest qualificat de "disbarat" pel propi president argentí.