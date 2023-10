Un migrant entra a Melilla sobrevolant amb un parapent la tanca amb el Marroc

MELILLA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

Un migrant d'origen magrebí ha accedit a Melilla en parapent, aconseguint sobrevolar la doble tanca de 10 metres d'altura cadascuna que separa la ciutat espanyola del Marroc, i després ha fugit corrents.

Segons ha confirmat un portaveu de la Delegació, és "un immigrant home" que va aconseguir penetrar irregularment a Melilla "per la zona de Mariguari --al nord de la ciutat autònoma-- utilitzant un parapent".

La citada font ha dit que "malgrat la ràpida actuació de les patrulles antiintrusió de la Guàrdia Civil, aquesta persona va aconseguir fugir per la desembocadura del riu".

És la segona vegada en menys d'un any, concretament des de l'1 de desembre de 2022, que un indocumentat empra aquest artilugi amb què es pot volar sense motor, semblant a un paracaigudes, per accedir a la ciutat espanyola del nord d'Àfrica aprofitant les zones muntanyenques properes.

S'ignora la nacionalitat de la persona, encara que té aparença magrebina. En superar la doble tanca, va abandonar el parapent al costat del filat, va creuar la carretera de circumval·lació paral·lela a la tanca i va saltar una barrera de seguretat per ficar-se en la zona arborada al costat del Riu d'Or.

El seu objectiu, com va passar fa 10 mesos amb un altre migrant, ha estat no ser detectat per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, com estan fent els magrebins que accedeixen en pastera en les últimes dates, amb la finalitat de no ser interceptat en el moment i evitar així ser repatriat a través d'un "rebuig fronterer" contemplat en la Llei de Seguretat Ciutadana, conegut com a "devolució en calenta".