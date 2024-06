Mèxic vota aquest diumenge en les eleccions més grans de la seva història amb Claudia Sheinbaum com a clara favorita

Sheinbaum lidera des del principi amb un ampli marge els sondejos d'uns comicis en els quals també estan en joc més de 20.000 càrrecs



Aquest diumenge 2 de juny més de 99,5 milions de mexicans tenen una cita amb les urnes en les eleccions més grans de la seva història, amb més de 20.000 càrrecs en joc i amb l'aspirant oficialista Claudia Sheinbaum com a clara favorita per guanyar la Presidència, tot això enmig d'una campanya marcada també per la violència, en la qual han mort assassinats una trentena de candidats.

L'1 de març va arrencar la campanya i des d'aquell moment no hi ha hagut enquesta que qüestionés el triomf de Sheinbaum, que se situa entorn del 50 per cent en intenció de vot, per davant de la candidata de l'oposició, Xóchitl Gálvez, que s'ha anat desinflant amb el pas del temps fins a quedar-se a uns 20 punts percentuals de l'aspirant de Bruna.

La 'dofí' del president Andrés Manuel López Obrador, exalcaldessa de la capital, ha promès que continuarà amb el llegat polític amb el qual ha aconseguit els seus alts índexs de popularitat i aprovació, a més de la seva proposta per combatre la violència, que es distancia de les mesures punitives de governs anteriors en favor d'accions més enfocades a frenar la pobresa i la desigualtat.

Malgrat que en les últimes setmanes s'ha reduït el marge amb la seva competidora de l'oposició, continua sent més que ampli segons gran part dels sondejos, si bé no insalvable. Gálvez confia a aconseguir el vot ocult de milions de mexicans, i també els del tercer en la cursa electoral, un testimonial Álvarez Máynez.

Gálvez és l'aposta d'una oposició que, en cas d'encert de les enquestes, es demostrarà incapaç de revertir la popularitat de López Obrador gràcies a les seves polítiques socials en àmplies zones del país, relegades a l'oblit per formacions com el Partit Revolucionari Institucional (PRI), amb 70 anys de governs.

Malgrat el suport mediàtic i institucional que li atorguen les sigles que conformen la coalició Força i Cor per Mèxic --PRI, el Partit Acció Nacional (PA) i el Partit de la Revolució Democràtica (PRD)--, Gálvez no ha estat capaç ni tan sols de situar-se al capdavant de les preferències dels veïns del seu Tepatepec natal, una localitat agrícola al centre de l'estat d'Hidalgo.

VIOLÈNCIA DURANT LA CAMPANYA

Aquests tres mesos de campanya també han estat marcats per l'assassinat d'una trentena de candidats, l'últim dels quals aquesta mateixa setmana a Coyuca, a Guerrero, i pel malaurat episodi durant un acte de Máynez a Nuevo León, on l'enfonsament d'un escenari va provocar la mort de nou persones.

La violència s'ha notat principalment amb les propostes a les localitats i les poblacions petites, on la presència de l'Estat continua sent difusa pel poder que mantenen de manera sistèmica el crim organitzat i els càrtels.

L'Organització dels Estats Americans (OEA), que ha condemnat els recents episodis de violència i els assassinats durant la campanya, confia que "la participació i la mobilització ciutadana vencerà el temor". L'organisme ja és al país amb una missió d'observació electoral.

Malgrat les xifres, el president López Obrador ha destacat que els índexs de violència són més baixos respecte d'anys anteriors i ha retret el, al seu parer, "sensacionalisme" que alguns mitjans de comunicació han estat fent d'aquest assumpte amb finalitats, ha dit, electoralistes i "politiqueres".

El Govern ha anunciat aquest setmana que més de 27.000 efectius de l'exèrcit i la Guàrdia Nacional seran desplegats per garantir la seguretat dels gairebé 100 milions d'electors, d'una població d'uns 129 milions de persones.

LES ELECCIONS MÉS GRANS DE LA HISTÒRIA DE MÈXIC

A més de la disputa --a una volta-- per la Presidència del país, els gairebé 100 milions de mexicans que estan cridats a les urnes també tenen en la seva papereta els designis del nou Congrés, conformat per gairebé 630 escons entre Cambra de diputats i Senat, a banda d'uns gairebé 20.000 càrrecs més.

Entre aquests càrrecs, hi ha els de la prefectura de Ciutat de Mèxic i les seves 16 alcaldies, els governs dels estats de Chiapas, Morelos, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Pobla, Veracruz i Yucatán, i els seus respectius ens locals.

La coalició oficialista Seguim Fent Història --formada per Bruna, el Partit del Treball (PT) i els ecologistes (PVEM)-- aspira al seu torn a ampliar la majoria que té al Congrés i a defensar el seu principal bastió, Ciutat de Mèxic, on fins ara Claudia Sheinbaum exercia com a cap de Govern.

Les eleccions d'aquest diumenge s'emmarquen dins d'un període bastant excepcional en la història recent de Mèxic, ja que per primer cop en la seva història tot fa preveure que serà una dona la triada per dirigir el projecte de vida dels mexicans durant els pròxims sis anys.

Ja sigui Sheinbaum o Gálvez qui guanyi les eleccions, totes dues representen la ja llarga lluita no només de les dones mexicanes, sinó de les de tot el globus, per ocupar aquells espais tradicionalment reservats per als homes.

La vencedora tindrà el repte de retornar aquest esforç i promoure la igualtat en un país on es registren dos feminicidis al dia, la qual cosa significa que, des de fa dècades, més de 3.000 dones i nenes són assassinades pel fet de ser-ho.