Uns 18 morts i 22 ferits per un accident d'autobús a Nayarit

MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys 18 persones han mort, tres d'elles menors d'edat, i altres 22 han resultat ferides després que un autobús sortís de la carretera i caigués per un barranc a 40 metres d'alçada, a l'estat mexicà de Nayarit.

Al vehicle viatjaven unes 42 persones, la majoria d'elles provinents de l'Índia, República Dominicana i el continent africà, i que es dirigien cap a la frontera amb els Estats Units, segons ha publicat aquest dijous Protecció Ciutadana i Bombers de Nayarit al seu compte de Facebook.

El conductor, de 42 anys, es troba detingut per la seva presumpta responsabilitat en el sinistre i també ha necessitat atenció mèdica després de resultar ferit.

Al lloc de l'accident s'han presentat més de 100 agents, entre els quals es troben sis pèrits criminalistes, tres pèrits de trànsit terrestre, dotze metges, més de 45 membres de l'Agència d'Investigació Criminal i 38 treballadors de la Fiscalia.

Les investigacions actuals han descobert que, si bé l'autobús es trobava en bones condicions i sense senyals d'haver xocat amb un altre vehicle prèviament, els pneumàtics presentaven "un notori desgast".

De fet, els senyals indiquen que el conductor va perdre el control del vehicle durant una corba per no respectar el límit de velocitat de 80 quilòmetres per hora.