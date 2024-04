Mèxic trenca relacions diplomàtiques amb l'Equador arran de la detenció "per la força" de Jorge Glas a la seva ambaixada

Mèxic denunciarà l'Equador davant la Cort Internacional de Justícia per violacions al Dret Internacional

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Exteriors de Mèxic, Alicia Bárcena, ha anunciat aquest dissabte la ruptura de les relacions diplomàtiques amb l'Equador arran de la detenció de l'exvicepresident equatorià Jorge Glas Espinel, a qui Mèxic havia acollit a la seva ambaixada i havia brindat asil diplomàtic malgrat les reticències de les autoritats de l'Equador.

"En consultes amb el president Andrés Manuel López Obrador davant la flagrant violació de la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques i les lesions que va patir el personal diplomàtic mexicà a l'Equador, Mèxic anuncia que trenca immediatament les relacions diplomàtiques amb l'Equador", ha anunciat Bárcena en una publicació a X.

Així, "el personal diplomàtic de Mèxic a l'Equador abandonarà aquest país immediatament", ha afegit el Ministeri d'Exteriors, cridant les autoritats equatorianes a oferir "les garanties necessàries perquè el personal mexicà abandoni el lloc".

A més, Mèxic ha anunciat que denunciarà l'Equador a la Cort Internacional de Justícia "per violacions al Dret Internacional".

Aquesta decisió arriba, com ha explicat López Obrador, després de conversar amb Bárcena, arran del fet que "policies de l'Equador van entrar per la força" a l'ambaixada i "es van emportar detingut l'exvicepresident del país, que estava refugiat i tramitant asil per la persecució i l'assetjament que enfronta".

"Es tracta d'una violació flagrant al Dret Internacional i a la sobirania de Mèxic, per la qual cosa he instruït a la nostra canceller que emeti un comunicat sobre aquest fet autoritari, que procedeixi de manera legal i immediatament declari la suspensió de relacions diplomàtiques amb el Govern de l'Equador", ha afegit el president mexicà.

Aquest divendres el Govern de l'Equador declarava que l'asil concedit a Jorge Glas Espinel per part de Mèxic constituïa, al seu parer, un acte "il·lícit" i demanava l'entrega de l'exvicepresident per posar-lo a la disposició de la justícia equatoriana.

López Obrador havia confirmat prèviament que, finalment, les autoritats mexicanes brindarien asil polític a Glas, acusat de corrupció i allotjat des de fa setmanes a l'Ambaixada de Mèxic, a Quito.

"El que estaven intentant és que nosaltres acceptéssim que entressin a l'Ambaixada o que nosaltres els entreguéssim el vicepresident. Això no ho podem fer, aquesta és una qüestió de principis. La política exterior de Mèxic es caracteritza per protegir perseguits polítics", manifestava López Obrador.

Glas era des de mitjans de desembre a la seu diplomàtica mexicana, on va ingressar argumentant que temia per la seva seguretat i llibertat personal. L'Ambaixada el va acollir com a hoste i els seus advocats ja van informar fa setmanes que havien entregat una sol·licitud formal per a l'asil polític.

Aquesta maniobra de l'exvicepresident es va produir després que la Policia Nacional de l'Equador va ordenar-ne la detenció per prestar declaració davant la Fiscalia pel cas de possible malversació de cabals públics en la reconstrucció de la província de Manabí després del terratrèmol del 2016, que va deixar més de 670 morts.

En una entrevista posterior amb el canal de TV mexicà Foro, Bárcena ha denunciat que la incursió de la policia equatoriana a l'Ambaixada de Mèxic és un fet "que no té precedents" i es tracta de "la primera vegada en la història de la diplomàcia mexicana que una ambaixada de Mèxic és violada des del punt de vista policial".

"És realment inacceptable i per això estem emprenent accions en aquests tres sentits", ha exclamat la titular d'Exteriors.

Per contra, el president de l'Equador, Daniel Noboa, ha defensat l'entrada aquesta matinada de l'operatiu en esgrimir que la condemna prèvia contra Glas preval sobre una condició d'asilat polític la validesa de la qual, a més, va ser disputada pel mandatari equatorià.

"Cap delinqüent pot ser considerat un perseguit polític", ha fet saber Noboa en un comunicat després de l'operació policial efectuada per la policia de l'Equador a l'Ambaixada.

Noboa, en la seva nota oficial publicada a les xarxes socials una hora abans que la ministra d'Exteriors mexicana anunciés la ruptura de relacions, esgrimeix que la diplomàcia mexicana ha "abusat de les immunitats i privilegis" en concedir a l'exvicepresident un "asil diplomàtic contrari al marc jurídic convencional" abans de reiterar que Glas ja havia estat "condemnat amb sentència confirmada i disposava d'una ordre de captura emesa per les autoritats competents".