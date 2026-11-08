Segrestat l'alcalde de la localitat mexicana de Río Bravo

MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats mexicanes han informat del segrest de l'alcalde de Río Bravo, a l'estat mexicà de Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, capturat a Zacatecas la nit de dissabte a diumenge, segons ha informat la Secretaria de Seguretat de l'estat de San Luis Potosí.
"D'acord amb les primeres dades recollides, els fets relacionats amb la presumpta privació il·legal de la llibertat del president municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, van passar a la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territori de l'estat de Zacatecas", ha indicat la Secretaria en un comunicat.
L'organisme cita el testimoni d'una de les persones afectades, que explica que van ser abandonades a la carretera pel que posteriorment van sol·licitar ajuda, arribant a Cedral, San Luis Potosí, on van demanar auxili a les autoritats.
"Després de rebre l'informe dels fets al veí estat de Zacatecas, la Guàrdia Civil Estatal va activar un operatiu a la zona limítrofa, a més d'establir coordinació amb les autoritats d'aquesta entitat i les instàncies corresponents per contribuir a la localització de les persones", ha explicat.
Almaraz ha manifestat la seva intenció de presentar-se com a candidat a les primàries del seu partit, el conservador Partit d'Acció Nacional (PAN) per a governador de Tamaulipas a les eleccions de 2028.
L'alcalde va ser detingut el 2009, quan era líder del PRD --Partit de la Revolució Democràtica, esquerra--, acusat de participar en una xarxa de robatori d'hidrocarburs a la Conca de Burgos, el producte de la qual es venia en refineries nord-americanes.
També va ser acusat de delinqüència organitzada i rentat de diners. Va passar 6 anys a la presó d'El Rincón, a Nayarit, i va sortir el gener del 2015.
Es va presentar com a candidat a alcalde de Río Bravo el 2021, però va perdre davant el candidat de l'aliança Morena-PT (Partit dels Treballadors), Héctor Joel Villegas González. El 2024 sí que va aconseguir l'alcaldia pel PAN.