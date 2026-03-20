Mèxic reclama una investigació "exhaustiva" per la mort d'un jove de 19 anys sota custòdia del ICE

MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de Mèxic ha urgit aquest dijous a les autoritats nord-americanes obrir una investigació "exhaustiva" per esclarir les causes de la mort d'un mexicà de 19 anys que es trobava sota custòdia del Servei d'Immigració i Control de Duanes d'Estats Units (ICE, per les seves sigles en anglès) en el polèmic centre de detenció Glades County, en el departament de Florida.
"Aquestes defuncions resulten inacceptables, per la qual cosa novament el Govern de Mèxic exigeix una investigació ràpida i exhaustiva a les autoritats migratòries per esclarir les circumstàncies que van derivar en aquesta defunció, determinar responsabilitats i establir garanties efectives de no repetició", ha remarcat la Secretaria de Relacions Exteriors mexicana en un comunicat.
Coneguda la mort d'aquest jove que responia al nom de Royer Pérez Jiménez, el Consolat General de Mèxic a Miami ha procedit a l'activació del protocol corresponent i ha visitat el referit centre, al mateix temps que ha sol·licitat els informes i documentació necessària per al "ple esclariment" dels fets.