Mèxic presenta un recurs contra la llei migratòria de Texas per "discriminatòria" i "racista"

L'ambaixador dels EUA a Mèxic comparteix les seves "preocupacions" sobre la "nociva" llei de Texas

MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -

El Govern de Mèxic ha presentat aquest dijous davant del Tribunal d'Apel·lacions del Cinquè Circuit dels Estats Units un recurs contra la llei migratòria promulgada per Texas, que permet a les forces de seguretat frontereres arrestar a migrants irregulars que ingressin a territori estatunidenc des de Mèxic.

"La veu de Mèxic s'escolta forta i clara. Davant la discriminació i la xenofòbia, no ens quedem de braços creuats, busquem el respecte dels Drets Humans. Avui presentem un 'amicus curiae' amb els nostres arguments sobre l'antiimmigrant i insconstitucional llei de Texas", ha declarat la ministra d'Exteriors mexicana, Alicia Bárcena.

La cartera diplomàtica ha indicat que ha presentat un "escrit d'amic de la cort en el judici que es realitza entre el Govern dels Estats Units i l'estat de Texas sobre la llei SB4, que viola els Drets Humans de les persones migrants, per ser discriminadora i racista, i es perfila per ser enemiga de la dignitat i seguretat de nostres i els nostres paisans".

L'escrit inclou cinc arguments, que inclouen que la llei pot provocar "assetjament, detenció, expulsió i criminalització indeguda de persones mexicanes per tenir 'aparença llatina'", així com un "ambient d'incertesa, temor i vulnerabilitat generat" que "contravé l'exclusivitat de la federació de regular la matèria migratòria".

A més, "violenta el dret sobirà de Mèxic a decidir, amb les seves pròpies polítiques, qui té autorització d'entrar" al seu territori. També ha denunciat "l'impacte de la llei en el diàleg bilateral sobre assumptes fronterers i l'afectació al comerç.

El ministeri ha assenyalat que donarà "puntual seguiment" a la demanda en contra de l'entrada en vigor de la llei i ha sol·licitat a la població mexicana que viu a Texas o desitja viatjar a aquest estat que es mantingui informada sobre els seus drets "davant possibles actes antiimmigrants, discriminatoris o de perfil racial" davant "la possible confusió" que pugui generar l'entrada en vigor o la suspensió de la norma.

Per la seva banda, l'ambaixador dels Estats Units a Mèxic, Ken Salazar, ha compartit les seves "preocupacions" sobre la "nociva i insconstitucional" llei de Texas, subratllant que és la "raó per la qual" l'Administració de Joe Biden continua impugnant-la en els tribunals.

"Treballem perquè el sistema migratori sigui ordenat, segur i humà, amb l'objectiu d'assegurar la nostra frontera. Com a veïns i socis, seguim compromesos a reduir els fluxos migratoris irregulars sense precedents de forma humana, enfortint la nostra col·laboració per abordar les causes fonamentals, desenvolupar vies legals pels migrants i millorar l'aplicació de la llei a nivell regional", ha manifestat.

El Tribunal d'Apel·lacions del Cinquè Circuit va suspendre la llei hores després que el Suprem aixequés un bloqueig anterior, la qual cosa, a efectes pràctics, permetia a les autoritats estatals implementar la mesura. Després d'aquestes decisions, el governador de Texas, Greg Abbott, va afirmar que mantindrà els arrests i la construcció d'un mur a la frontera malgrat la suspensió.

La llei, promulgada al desembre de 2023 però que no ha entrat en vigor a causa de la disputa legal, castiga amb fins a 180 dies de presó i una multa de fins a 2.000 dòlars creuar a l'estat de forma il·legal. El reingrés es va tipificar com un delicte greu castigat entre dos i 20 anys de presó, depenent dels antecedents del migrant.