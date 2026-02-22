Militars mexicans maten el cap del Càrtel Jalisco Nova Generació

Europa Press/Contacto/K.C. Alfred - Arxiu
MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -
Efectius federals mexicans han matat aquest diumenge Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', considerat el cap del Càrtel Jalisco Nova Generació (CJNG), fet que ha desencadenat ja bloquejos de carreteres i incidents a diversos estats mexicans.
L'han mort a Tapalpa, a l'estat de Jalisco, segons informen diferents mitjans mexicans citant fonts d'alt nivell, ja que de moment no s'ha confirmat aquesta operació a nivell oficial.
Oseguera, nascut el 1966, està considerat un dels principals objectius dels Governs de Mèxic i d'Estats Units per liderar un grup criminal sorgit el 2007 a l'empara del Càrtel de Sinaloa, però més tard se'n va independitzar i es va convertir en un dels més importants del país.
Va néixer a Naranjo de Chila, en el municipi d'Aguililla, Michoacán, i va emigrar a Estats Units. En tornar va col·laborar amb Ignacio Coronel Vila-real 'Nacho Coronel' i després de la seva mort va fundar el CJNG amb Erik Valencia Salazar.
Oseguera es va convertir en el 'capo' més poderós de Mèxic després de la captura de Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo'.