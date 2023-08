Miguel Bosé presenta una denúncia formal per l'assalt a la seva casa de Ciutat de Mèxic

MADRID, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El cantant Miguel Bosé ha presentat davant la Fiscalia General de Justícia de la Ciutat de Mèxic una denúncia formal per l'assalt que va patir el divendres passat a la seva casa situada a la capital mexicana, dies després que les autoritats del país obrissin una investigació després de la difusió en mitjans de comunicació de l'assalt.

La Fiscalia ha indicat que "amb la informació rebuda", que ha passat a formar part de la carpeta iniciada a principis de la setmana, ha ordenat la intervenció policial per entrevistar a altres possibles testimonis i analitzar les imatges de les càmeres de videovigilancia.

A més ha donat 'llum verda' al personal expert en criminalística per recaptar indicis al domicili on van ocórrer els fets, tal com es pot llegir en un comunicat.

L'afectat ha explicat que el furt va ocórrer la nit del 18 d'agost, quan diversos individus armats van irrompre al seu domicili, en el que va considerar, tal com va relatar a través de les seves xarxes socials, un assalt "molt estudiat i mil·limetrat" quan els seus fills es trobaven dins de la casa.

No obstant això, la Justícia mexicana, al moment de l'obertura de la investigació, va convidar a Bosé a presentar una "denúncia formal" pel fet delictiu, ja que dies després de l'incident, indicava l'òrgan, "ni la víctima i/o el seu representant legal, ni l'administració del conjunt residencial (...) s'han presentat en aquesta Fiscalia a denunciar l'il·lícit".