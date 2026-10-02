Mèxic i els EUA apropen postures en matèria comercial durant la cimera del G20

Luis Barron / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Economia de Mèxic, Marcelo Ebrard, ha mantingut una reunió de treball amb el representant comercial dels Estats Units, Jamieson Greer, en els marges de la cimera de ministres de Comerç del G20 celebrada en Milwaukee, on ha assegurat que tots dos països estan apropant postures i que la nació llatinoamericana manté "la posició més favorable" a nivell global per accedir al mercat nord-americà.
Després d'una trobada de gairebé una hora, Ebrard ha destacat en declaracions davant de la premsa recollides en un comunicat difós pel Govern de Mèxic, que les negociacions bilaterals avancen de manera constant per "resoldre temes" pendents.
En aquest sentit, ha subratllat que l'objectiu principal del seu Govern és preservar les actuals condicions de privilegi de Mèxic davant del canvi de paradigma que impulsa Washington, el qual busca, al seu judici, substituir el sistema de lliure comerç tradicional.