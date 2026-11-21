SECRETARÍA DE DEFENSA DE MÉXICO - Arxiu
MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Forces militars mexicanes han detingut aquest divendres Fausto Isidro Meza Flores, àlies 'El Chapo Isidro', líder del Càrtel de Guasave o Los Mazatlecos, un dels 10 criminals més buscats de l'FBI nord-americà, a la localitat de Guasave, a l'estat mexicà de Sinaloa.
En l'operatiu hi han participat forces federals mexicanes "d'elit" desplegades per terra i aire, que han comptat amb la col·laboració dels Estats Units per entrar al domicili on va ser detingut Meza Flores.
Membres del Càrtel de Guasave han respost amb una forta reacció violenta per intentar frustrar primer l'arrest i, posteriorment, evitar el trasllat del capitost. La intensitat de la resposta ha provocat escenes de pànic entre els espectadors d'un partit de beisbol al proper estadi Kuroda Park.
"Se sol·licita a la ciutadania que es mantingui a recer i eviti la zona, així com que tampoc transiti per les vies de circulació", ha publicat la secretaria de Seguretat de Sinaloa a les xarxes socials.
Un veí ha relatat en declaracions a la cadena nord-americana CNN que individus armats han pres diversos hospitals i que s'han incendiat negocis com botigues de queviures o gasolineres.
'El Chapo Isidro' és el líder de l'organització Meza-Flores, el principal centre d'operacions de la qual es localitza al municipi de Guasave, on en les últimes hores grups de sicaris han dut a terme talls de carreteres i crema de camions de càrrega en resposta a la detenció als municipis d'Ahome, Guamúchil, Guasave i Navolato.
Meza Flores té una ordre de detenció a Mèxic per delinqüència organitzada i per cometre delictes contra la salut, i una ordre d'extradició als Estats Units per associació delictiva per distribuir droga en territori nord-americà.
Fonts del Gabinet de Seguretat mexicà citades per mitjans del país nord-americà han explicat que l'objectiu és reduir els índexs de violència a la regió de Sinaloa i capturar els principals generadores de violència.
Meza Flores ha estat inclòs pel Govern dels Estats Units com un dels 10 objectius de captura més importants amb una recompensa de 5 milions de dòlars, ja que abans de convertir-se en líder d'una organització criminal, va treballar amb els germans Beltrán Leyva, i després de la caiguda d'aquest grup, va conformar la seva pròpia organització, amb la qual competia contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Actualment, formaria part del Càrtel de Sinaloa, concretament dins de la facció que dirigeix Ismael Zambada, àlies 'El Mayito Flaco'.
Es vincula Meza Flores amb el tràfic de metamfetamines, cocaïna, heroïna i fentanil cap als Estats Units, amb presència als estats de Sinaloa, Sonora, Durango i Nayarit. A més, Meza Flores manté el control de la zona nord de Sinaloa, amb diverses rutes per al tràfic de drogues als Estats Units.